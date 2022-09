Chile creará plan de búsqueda de desaparecidos durante la dictadura

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció hoy un Plan Nacional de Búsqueda de más de mil personas desaparecidas durante la dictadura (1973-1990) y de las cuales aún se desconoce su paradero.

“Hay mil 192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están, no es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar”, dijo el mandatario durante un acto en el palacio de La Moneda para conmemorar el 49 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende.

El 11 de septiembre de 1973 el ejército de Chile perpetró un cuartelazo para deponer al gobierno de la Unidad Popular e instaló en el poder al general Augusto Pinochet.

Más de 3 mil 200 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante los 17 años de dictadura militar y hasta el momento hay cientos de familias que todavía ignoran qué fue de sus seres queridos.

El Plan Nacional de Búsqueda trabajará estrechamente con las organizaciones de parientes de las víctimas, aseguró el presidente.

Ante un grupo de invitados en La Moneda recordó Boric que “hace 49 años estos muros fueron testigos de una serena firmeza con la que un grupo de chilenos y chilenas intentaron defender la institucionalidad democrática, mientras eran avasallados por la fuerza de las armas”.

Hoy recordamos a Allende, pero no solo a él, agregó el jefe de Estado y se refirió a quienes sufrieron humillaciones, persecución o exilio, a las víctimas de la represión y a quienes lucharon por recuperar la democracia.

La memoria, dijo, no es un acto puramente intelectual, un objeto del pasado, sino un ejercicio movilizador. (Prensa Latina)