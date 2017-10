Che y la escaramuza contra el invierno

Cuando en octubre de 1967 se conoci√≥ la muerte del Che, mam√° era apenas una ni√Īa que cursaba la Primaria en la escuela Rafael Mar√≠a de Mendive, de Cienfuegos, hoy Guerrillero Heroico. Sus recuerdos resultan ef√≠meros, pero sabe que fue triste, as√≠ como el oto√Īo, cuando las hojas caen de los √°rboles y se amontonan secas en el suelo, fallecidas.

Ernesto Guevara de la Serna, nacido el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario (Argentina), representaba, al morir, ese ideal de individuo virtuoso y revolucionario que recorri√≥ Am√©rica Latina en moto, vino a Cuba en la expedici√≥n del Granma, vol√≥ despu√©s al Congo y termin√≥ en Bolivia, asesinado junto a sus compa√Īeros en la escuelita de La Higuera.

La gente lo ve√≠a humano. Apreciaba el desenfado con que se entregaba al corte de ca√Īa o a labores de construcci√≥n, tan simple como cualquier otro hombre, sin camisa y sudoroso, ajeno a las jerarqu√≠as.

De √©l, supe casi tres d√©cadas despu√©s, el d√≠a en que incorpor√© a mi uniforme escolar la pa√Īoleta azul y una consigna colectiva me instaba a imitarlo, a√ļn sin conocer su figura y mucho menos la esencia de su pensamiento: ‚Äú¬°Pioneros por el comunismo, seremos como el Che!‚ÄĚ.

No obstante, crecer me llev√≥ al convencimiento de que aquella exhortaci√≥n era hermosa y desafiante, porque Ernesto fue un hombre √ļnico, que vino al mundo para ser h√©roe del pueblo, no estatua ni emblema. Fue un hombre fuerte, como las ramas que reto√Īan en los d√≠as de primavera, tras la escaramuza contra el invierno.

A la humanidad legó su vocación internacionalista, su apego a los humildes, su conciencia antiimperialista y socialista; una nueva manera de vivir, alejada de la retórica y la doble moral. Tal obra lo distanció de la familia, sin tener siquiera tiempo para despedirse.

Tras la noticia de su p√©rdida, una fina llovizna humedeci√≥ los ojos y debilit√≥ el esp√≠ritu. Julio Cort√°zar, el autor de Rayuela, escribi√≥: ‚ÄúEl Che ha muerto y a m√≠ no me queda m√°s que el silencio, hasta qui√©n sabe cu√°ndo (‚Ķ) Mira, all√° en Argel, rodeado de imb√©ciles bur√≥cratas, en una oficina donde se segu√≠a con la rutina de siempre, me encerr√© una y otra vez en el ba√Īo para llorar (‚Ķ) todo esto que cuento me averg√ľenza porque hablo de m√≠, la eterna primera persona del singular, y en cambio me siento incapaz de decir nada de √©l.‚ÄĚ

En 2003, mamá tendría la oportunidad de acercarse a la casa natal de Ernesto Guevara en Rosario, propiedad de una inmobiliaria. Haría caso omiso a las prohibiciones y a la tensión militar desatada por el gobierno provisional de Eduardo Duhalde. Yo prestaba atención a su historia, mientras me persuadía de ser auténtico, porque el Che es inalcanzable.