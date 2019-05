Cese de negocios de Google con Huawei genera incertidumbre

La empresa tecnológica estadounidense Google afirmó hoy a los usuarios de celulares de la compañía china Huawei con sistema Android que pueden seguir utilizando su tienda de aplicaciones, sin embargo el anuncio no logra atenuar la incertidumbre generada por la noticia del cese de negocios entre ambos entes.

Si bien la primera de las afirmaciones ofrece cierto alivio a decenas de millones de clientes de la popular marca en todo el mundo, no queda claro si el segundo fabricante mundial de teléfonos móviles accederá a la versión de pleno funcionamiento de Android en sus futuros dispositivos.

Le aseguramos que si bien cumplimos con todos los requisitos del Gobierno de Estados Unidos, servicios como Google Play y la seguridad de Google Play Protect seguirán funcionando en su dispositivo Huawei existente, manifestó la firma norteamericana en la red social Twitter.

For Huawei users’ questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov’t requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

— Android (@Android) 20 de mayo de 2019