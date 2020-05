César Prieto confía en su equipo Cienfuegos

El cumpleaños 21 llegó en condiciones especiales para César Prieto Echevarría, uno de los principales talentos del béisbol cubano actual. Pero aun en esta señalada fecha, el muchacho oriundo de Simpatía, en el municipio cienfueguero de Abreus, mantiene su preparación, a pesar del necesario aislamiento social. Y varios en la familia se empeñan en que cumpla los objetivos propuestos.

“Ha sido algo extraño, pues llevaba más de dos años y medio sin compartir tanto tiempo con los míos. Y claro que he aprovechado la oportunidad para brindar y recibir todo el cariño que nos tenemos. En cuanto al entrenamiento, he tratado de mantenerme en forma y no he dejado de practicar nunca”, nos dice el versátil jugador.

“Él es muy disciplinado en ese sentido, comenta su padre Yosiel Prieto. Y yo lo hago dar el extra, pues es la única manera de asegurar un buen estado cuando sea el momento preciso. Aunque a veces no contamos con todos los implementos y accesorios, entrenamos todos los días, y simulamos las acciones que enfrenta en sus preparaciones reales, y hasta en los juegos de pelota”.

Quiso la casualidad que esta vez César festejara junto a las madres, algo que lo motivó a dar más de lo habitual en su rutina diaria de entrenamiento.

“Es algo muy bonito, pues aprovechamos para celebrar todos en una fecha especial. De verdad me sentí muy bien”.

Acerca de la venidera Serie Nacional y las posibilidades de Cienfuegos el joven atleta muestra optimismo.

Cienfuegos cuenta con un excelente equipo, el cual ha madurado con el paso del tiempo, y ya muchos de sus jóvenes han dejado de ser solo promesas. Luego de la actuación del pasado año ahora aspiramos a mantener ese resultado, y yo pretendo contribuir a la causa en la medida de lo posible”.

También quiso aprovechar la ocasión para enviar su mensaje a todos en estos tiempos de la Covid-19.

“A todos los atletas les pido que se preparen y se cuiden mucho. Y al pueblo en general, que se quede en casa, para poder, entre todos, pasar esta página y vencer a la enfermedad”.