Celebrarán el domingo Asamblea de Balance del Partido en Rodas

En una modesta colina, formada por el abrazo del río Damují con su afluente Jabacoa, se asienta Rodas, ubicado al noroeste de Cienfuegos.

El 1ro de enero de 1879 surge este poblado, y el 26 de septiembre de 1878 recibe la autorización como municipio.

Entonces contaba con cinco cuartones: Rodas, Medidas, Congojas, Limones y Jabacoa y hoy muestra disímiles consejos populares y una población de 33 mil 519 habitantes.

¿Qué distingue al territorio rodense?

“Es eminentemente agrícola y cañero”, resume José LópezZuñet, primer secretario del Partido en la demarcación, quien con orgullo explica que es el central 14 de Julio, el iniciador de la zafra en la provincia y en Cuba. “Han sido creadas todas las condiciones; existe una excelente motivación, tanto por los trabajadores de la industria, como por quienes aseguran todas las labores y el tributo de la materia prima. Deben producir más de 180 mil toneladas de azúcar y se prevén 77 días de actividad, uno de los períodos más cortos.

“El reto del ‘14 de Julio’ es cumplir la siembra de unas 2mil 100 hectáreas, pues a pesarde ser el más eficiente del país, tiene un déficitcañero para cuya recuperación se ha diseñado una estrategia, prevista por la recién creada Empresa azucarera, paraincrementar áreas cañeras y poder moler su propia materia prima”, asegura López Zuñet.

No menor es el compromiso de la Empresa agroindustrial azucarera 5 de Septiembre. No molerá en la actual contienda; sin embargo, el colectivo no pierde de vista el rumbo, tal y como lo explica Julio César Chiang González, director: “Al interior del ingenio damos el mantenimiento exigido para los medios de conservación, sobre todo en la estructura. En la medida en que nos entren los recursos, avanzaremos en esas labores, chequeadas semanalmente junto a otras vitales.

“Tenemos la tarea de crear un volumen de caña mucho más elevado,con la proyección de llegar a 600 mil toneladas de caña molible, una meta posible por las características de los suelos, y porque disponemos de fuerza de trabajo y maquinaria para asumirlo”.

No se detienen los directivos y trabajadores del “5 de Septiembre” y en razón de ello “estamos en proceso de crear un proyecto de desarrollo local, consistente en una minindustria para propiciar fuentes de empleos e ingresos, además adquirimos un centro porcino; damos seguimiento a la bioeléctrica, una de las mayores inversiones”, manifiesta Chiang González.

Si de producción de alimentos se trata, el polo productivo “El Dajao” asume una presencia protagónica. Bien lo sabe Jorge Luis Estopiñales, su administrador. “Ahora estamos enfrascados en la siembra de plátano y yuca, así como la cosecha de boniato. Contamos con 135 hectáreas y de ellas 50 ya están en producción; las restantes las pondremos a punto para incrementar las ofertas destinadas a Acopio y a la Feria dela ciudad de Cienfuegos; es decir a toda la población”.

Mucho se trabaja en la UBPC Aguadita: “Aunque su razón de ser es producir leche y carne,también es diversificada porque produce todo tipo de alimentos, desde el cunícola hasta la ganadería”, dice Camilo Cabrera Otero, administrador.

“Contamos con áreasde plátanos, yuca, malanga, boniato y frijoles para el autoabastecimiento del comedor, los trabajadores y sus familias, pero además tenemos la responsabilidad de entregar comida al pueblito de Limones con mil 600 habitantes. Todos los días mantenemos las viandas y las hortalizas”.

Pero, quizás el mayor orgullo de los trabajadores de la UBPC “La Aguadita” y de los rodenses todos sea el hecho de la existencia del centro de intervención de novillas a reemplazo “Nuevo México”, un sitio importante en la garantía el reemplazo de la masa ganadera, porque —al decir de Dalcy Guillén González, jefe de finca— “ganadero que no piense en el futuro es literalmente un ganadero fracasado”.

“En el centro preparamos animales para las diferentes ferias nacionales y la internacional de Rancho Boyeros y se preparan futuros sementales para la venta a los campesinos en aras de mejorar la raza lechera”.

Pero en el orden social, no hay inmovilidad en la demarcación y con el concurso de muchas manos se devuelve la belleza y la utilidad a varias obras; mientras avanzan la educación y la salud, conquistas defendidas cada día.

Por ejemplo, la Empresa agroindustrial azucarera “5 de Septiembre incide en los bateyes cercanos y deja huellas en la secundaria básica de la localidad donde está enclavada la entidad:” asumimos el cambio de carpintería y pintura y la dejamos lista”, afirma Chiang González.

El centro recreativo “La playita”, el complejo deportivo (incluye el estadio municipal y otras instalaciones), el cine y el Liceo, dos de las instituciones culturales del terruño; además de tiendas, el mercado agropecuario y el rodeo, entre otros son algunos sitios transformados para bien.

“El programa de la vivienda tiene cumplimientos en el territorio y antes de terminar el año deben concluirse más de 20 células básicas, junto a otros programas como el esfuerzo propio y la inversión; otras 200 casas reciben beneficios con la pintura de fachadas y diferentes mejoras”, señala el primer secretario del Partido en Rodas.

“En once comunidades se han definido sus vulnerabilidades y se les ofrece seguimiento, junto a los planteamientos históricos. Todo lo hecho ha generado un estado anímico favorable en la población”, puntualizó.

El municipio de Rodasse apresta a realizar su asamblea de balance de la organización rectora de la sociedad cubana, continuidad del 8vo Congreso. Llegan, pues, con no pocas realizaciones; pero con el compromiso mayor de continuar transitando sendas de un intenso trabajo integral en pos del beneficio colectivo.