Caso Ucrania en la ONU es «deseo de exacerbar la histeria», afirma Rusia

El representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, señaló este lunes en su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la celebración de la sesión para debatir la situación de Ucrania no contribuye a la resolución del conflicto y perjudica al país vecino.

«El formato abierto ofrecido por EE.UU. junto el tema altamente provocador de la sesión hace que la reunión solicitada sea un ejemplo clásico de la diplomacia del megáfono», dijo Nebenzia.

«Entendemos perfectamente que el deseo de nuestros colegas estadounidenses de exacerbar la histeria en torno a sus propias declaraciones sobre los supuestos preparativos de una agresión rusa, invocando también las tribunas del Consejo de Seguridad, ponen a los colegas del Consejo de Seguridad en una posición muy incómoda», agregó.

En este contexto, el alto cargo ruso destacó que las acciones de Washington perjudican a la propia Ucrania. «Esta exacerbación de la histeria es igualmente dañina para la propia Ucrania, cuyo presidente, como han oído en los últimos días, ha pedido a los países de Occidente que no exacerben la histeria infundada en torno a la presencia de las tropas rusas cerca de la frontera, dado que todo este alboroto perjudica la economía de Ucrania», recordó.

Al mismo tiempo, el representante ruso instó a la parte estadounidense a aprovechar la reunión para ofrecer alguna prueba de sus alegaciones. «Los representantes de Rusia no han expresado ni una sola amenaza de invasión a Ucrania», recalcó Nebenzia.

«El desplazamiento de las tropas rusas en nuestro territorio se plantea por nuestros colegas estadounidenses y occidentales como la confirmación de los supuestos preparativos de una acción militar […] de Rusia contra Ucrania, para la que, como todos [los países de Occidente] aseguran, quedan pocas semanas, si no días. Al mismo tiempo, no presentan ningunas pruebas que demuestren estas acusaciones tan serias», dijo el diplomático.

Por otra parte, el diplomático ruso afirmó que Moscú y Kiev habrían seguido conviviendo en «un espíritu de buena vecindad y cooperación» de no haber sido por Occidente, que «provocó y apoyó en 2014 un golpe de Estado anticonstitucional y sangriento» en Ucrania. En este sentido, el representante ruso también recalcó que la situación actual representa otro intento de «abrir una brecha» entre ambos países.

La sesión de urgencia

Según el comunicado de la entidad, publicado por la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, la reunión busca debatir un asunto de importancia crucial para la paz y la seguridad internacional, ante el supuesto «comportamiento amenazante» por parte de Rusia contra Ucrania.

Desde EE.UU. también señalaron que la sesión ofrece a Rusia «la oportunidad de explicar» sus acciones. «Existe una oportunidad clara para Rusia para decir al Consejo de la Seguridad si ven un camino para la diplomacia o están interesados en buscar un conflicto», afirmó un alto funcionario estadounidense a Reuters.

La representante de EE.UU. ante la ONU señaló en su discurso que Washington «no quiere un enfrentamiento armado» y da preferencia al diálogo, si bien su país está preparado para «actuar rápidamente y desde un frente común» en caso de la escalada del conflicto.

Mientras, la subsecretaria de la ONU, Rosemary DiCarlo, instó a las partes a evitar «la retórica y las acciones provocadoras» respecto a Ucrania. «No existe una alternativa al diálogo a la hora de resolver la situación en torno a Ucrania», agregó.

Durante la reunión, el representante de Ucrania ante la ONU, Serguéi Kislitsa, afirmó que su país está preparado para reanudar las negociaciones en el formato de Normandía a todos los niveles. Al mismo tiempo, reveló que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, está dispuesto a celebrar una posible reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Las afirmaciones sobre una posible invasión rusa a Ucrania se han intensificado en Occidente, luego de que a partir de noviembre varios medios publicaran supuestos planes de tal operativo.

Rusia, a su vez, ha tachado de falsas e infundadas esas acusaciones. Al respecto, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que tales señalamientos buscan retratar a Moscú como una parte que amenaza la resolución del conflicto en la región ucraniana de Donbass, y alertó que podrían ser un «camuflaje» para potenciales planes agresivos de Kiev, dirigidos a solventar la situación por la fuerza.

Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, subrayó este domingo que las alegaciones acerca de una supuesta «amenaza rusa» no tienen fundamento, en particular teniendo en cuenta las palabras de las autoridades ucranianas que señalan que no existen indicios de una amenaza de este tipo. «No queremos una guerra. Y no la necesitamos en absoluto. Y aquellos que la imponen, especialmente desde Occidente, persiguen sus propias falsedades egoístas», dijo Pátrushev.