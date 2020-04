Carlos Alberto, el utility del “Antonio Sánchez” en tiempos de la Covid-19

Como el equipo de pelota, también los centrales azucareros pueden tener su utility. Y al igual que el jugador con capacidad de desempeñar varias posiciones de acuerdo con las necesidades puntuales de la novena, Carlos Alberto Pedraza Quintero ha ocupado diferentes puestos claves en el ingenio Antonio Sánchez a lo largo de los 40 años que lleva en esta industria.

“Me gradué de mecánico de molinos en el politécnico Dionisio San Román, en el batey del otrora central Primero de Mayo, cuenta; sin embargo, cuando comienzo en el antiguo “Covadonga”, lo hago de mecánico de bombas; tuve que aprender bien y rápido por necesidades de la fábrica”.

Carlos Alberto no desaprovechó las oportunidades ofrecidas por la revolucionaria Tarea Álvaro Reynoso —llamada así en honor al eminente científico cubano e investigador de la caña de azúcar—, y a la postre tuvo en sus manos el título de técnico medio en fabricación del dulce; empero, su regreso al “Antonio Sánchez” le deparaba otros derroteros ocupacionales.

“Una vez más debí subordinar mi interés personal y la preparación profesional para encargarme de la jefatura, por así llamarla, del taller de maquinado, al tiempo de asumir la presidencia del Comité de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir) aquí”.

De esa etapa el carismático azucarero guarda muchos y gratos recuerdos. Al frente de la Anir logró para esta importante fuerza técnica premios y reconocimientos. “Pero más allá de los diplomas, acota con satisfacción, están los trabajos de los aniristas para solucionar problemas de la industria y evitar paradas prolongadas. Gracias al ingenio y creación de nuestros miembros se fabricaron e innovaron un buen número de piezas de respuesto, se recuperaron equipos y sustituyeron importaciones, con el consiguiente impacto económico para el país”.

Entonces la lengua se le suelta y habla con entusiasmo de su participación, junto a otros compañeros de la Anir, en la restauración de dos bombas del área de fabricación afectadas por la explosión de un pre-evaporador. Rememora que la situación era apremiante dada la paralización del central, a expensas de que llegaran las máquinas del exterior o de otra provincia. “Sin embargo, solo bastaron 24 horas para resolver la avería y devolver la vida útil a esos equipos”.

De nuevo la condición de “utility” lo llevó a ocupar otra “base”. “El vacío dejado por quien estaba al frente del taller de instrumentación hizo que la dirección del central tuviera en cuenta la incondicional disposición de Carlos Alberto. “Ello me obligó, como siempre, a apelar a mis recursos de autodidacta y beber en la fuente de los buenos instrumentistas de experiencia con que contamos en el ingenio. Por lo pronto, ya cumplimos el plan de producción de azúcar, después de cuatro años de espera, y cero tiempo de interrupción por causa de nuestra esfera de trabajo”.

La pregunta de este reportero lo coge fuera de base, por un momento permanece callado, tal vez en busca de la respuesta precisa, supongo.

“¡¿Que qué se siente ser azucarero?! Oh, buena interrogante. Sin ser un cliché, te puedo asegurar que la mayor parte de mi vida la he pasado bajo el techo de esta casa grande; saque usted sus propias conclusiones. Además de eso, aunque parezca un chiste de mal gusto, no lo es; literalmente llevo el azúcar en la sangre, soy diabético y por eso me cuido mucho más ante el coronavirus”, afirma con orgullo quien también lidera la organización de base de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba en el “Antonio Sánchez”.