Carlos Lazo conversa sobre Cuba y emigración en institución ecuménica

El activista cubanoamericano Carlos Lazo conversó sobre las relaciones de la isla con su emigración durante una visita reciente al Centro Martin Luther King de esta capital, trascendió hoy en la prensa local.

De acuerdo con un reporte de la televisión nacional, el líder del proyecto Puentes de Amor donó medicamentos e intercambió con el reverendo Raúl Suárez, fundador de la institución ecuménica a quien agradeció las gestiones que le posibilitaron viajar a Cuba en 1994 para ver a su padre enfermo.‘Quizás sin usted saberlo, ese viaje me hizo reconectarme con mi patria, con mi barrio, gracias a su ayuda reconecté con la familia y me di cuenta de que no puedo ser así, no puedo odiar, yo empecé a cambiar entonces y a aproximarme al fenómeno de la emigración desde el amor’, comentó Lazo.

Ambos homenajearon al reverendo Lucius Walter, quien también abogó por la unión de los pueblos de Cuba y Estados Unidos.

‘La obra de amor que ustedes realizan es cristiana y evangélica porque este es un pueblo que se merece cooperar juntos’, dijo Suárez al activista.

Recientemente, durante una visita de Lazo a Prensa Latina, el profesor insistió en la importancia de construir un futuro de paz y concordia, que olvide los mensajes de odio que se promueven desde las redes sociales.

‘Es tan abrumadora la campaña de desinformación que entiendo la confusión de tantas personas buenas, sobre todo lo comprendo porque hace años en otras circunstancias yo también estuve sometido a ese odio, pero pude salir de ahí y por eso sé que vamos a ganar espacios alternativos para aclarar cada situación’, puntualizó. Con anterioridad, el líder de Puentes de Amor conversó con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sobre asuntos que permiten mejorar las relaciones entre la emigración y la nación caribeña.

En ese encuentro ambos rechazaron las afectaciones que causan a la familia cubana las sanciones del gobierno de Estados Unidos.