Carilyn Palacios y el Quinteto de Viento Avantti

El próximo 11 de septiembre tendrá lugar un concierto del Quinteto de Viento Avantti, a las 5:00 p.m. en la Sala Aida Conde del Centro Dramático de Cienfuegos (Ave. 56 entre 33 y 35). La agrupación, instituida desde el año 2009, realiza un meritorio trabajo en la Perla del Sur. Dentro del repertorio escogido para esta ocasión destacan el 2do y 3er movimiento del Concierto No. 2 Op. 88, del compositor Anton Reicha. De la Suite Aires Tropicales, compuesta por Paquito D’ Rivera, interpretarán la Contradanza y el Vals; y en homenaje a Benny Moré, Tresero de Manigua y Mi amor fugaz.

Podremos disfrutar, además, de la música del Quinteto de Viento Avantti en las presentaciones habituales de la Peña del Dúo Así Son, La Brocha Gorda, que tiene lugar los sábados en la Galería de Arte de igual nombre, sita en el Bulevar cienfueguero, a las 8:00 p.m. Allí están una vez al mes.

Carilyn Palacios, directora de la agrupación, nos comenta:

“La oportunidad que nos brindan en la Brocha Gorda Noemí y Froilán es muy buena para las agrupaciones de música de concierto, que necesitamos espacios y locales fijos para tocar. Estamos realizando muchos conciertos didácticos, además, en la Escuela Benny Moré. Me pongo de acuerdo con la maestra en el género y estilo que están dando y sobre esa base monto obras. Es importante para que los estudiantes sepan la sonoridad que tiene el quinteto de viento y cada uno de nuestros instrumentos. Me gustaría en un futuro retomar las peñas que teníamos en el “Tomás Terry”. Durante nuestras presentaciones me propongo explicar las obras que interpretamos y los instrumentoscon que el público no está familiarizado ycomponen el quinteto. Los que más se conocen son la flauta y el clarinete, pero el oboe, la trompa y el fagot, no. Estos instrumentos están en déficit en la provincia, no hay instrumentistas. Oboístas hay dos, trompista y fagotista uno solo. Nosotros, en este formato del quinteto de viento, los utilizamos. Queremos crear un público seguidor de la música de conciertoaquí en Cienfuegos”.

Carilyn es fruto del entorno musical y académico cienfueguero. Le llega la música a través de su abuelo, el saxofonista, clarinetista y flautista Andrés Palacios Galdós y de su hermano, el percusionista Adel Matos Yanes. De niña comenzó en el coro infantil a cargo de la cantautora Belkidia López Fundora. Luego ingresó para estudiar la carrera de flauta en la Escuela Provincial de Arte Benny Moré, bajo la tutela de Bronia Mejías Polo. Continuó su nivel medio en Santa Clara, en la Escuela Profesional de Arte Manuel Feijóo, donde tuvo de profesora a Caridad del Sol Silverio. Al culminar sus estudios regresa a su natal Cienfuegos e integra la Orquesta de Flautas Diadema. Su mayor reto ha sido al frente de Avantti, que le impone grandes desafíos, no solo por mantener la calidad y el repertorio, sino por estar integrado por instrumentos de los que llamamos deficitarios, que le obstaculiza a Carilyn grandemente contar con una estabilidad para la agrupación.

“La fagotista Roxana Bárzaga, fundadora de Avantti, es quien me propone entrar al quinteto. Cuando ella decide regresar a su natal Santiago de Cuba, me plantea asumir la direción por mi disciplina, constancia y porque me vio interés de seguir adelante con el proyecto. Desde entonces, año 2014, estoy al frente. Por supuesto, comencé con un poco de temor. Pasé mucho trabajo, porque no había ni oboísta ni trompista y fui tratando de localizar a los músicos que estaban por graduarse para ir insertándolos. Así pude lograr conformar bien el quinteto y trabajar en un amplio repertorio para este tipo de formato, sobre todo en el flanco de nosotros que es la música de concierto, aunque interpretamos también música tradicional e internacional”.

Avantti es una agrupación de primer nivel. Ha compartido escenario, entre otros, con Brenda Navarrete, Cuba Ensemble Contemporánea, dirigido por la Maestra Irina Toledo; Coro Cantores de Cienfuegos y Orquesta de Guitarras Ensemble. Han realizado acciones performáticas donde interactúan con estatuas vivientes y artistas de la plástica, además de colaboraciones con grupos de teatro, haciendo música en vivo. Actualmente lo integran Carilyn Palacios Yanes, como directora y flautista; Yisdara Yelena Camacho (oboe); Diana Alicia Lecha Oropesa (clarinete); Kevin A. Bouza Labrada (trompa) y Leonardo Cruz Escobar (fagot). El proyecto apuesta por crear un espacio, un público dentro de su ciudad y fomentar la permanencia de intérpretes mediante las oportunidades que el quinteto les brinda.