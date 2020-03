Caracas ve mano de EEUU en incendio de depósito del CNE

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó hoy que el reciente incendio en un depósito del sistema electoral saca a la luz el miedo de EE.UU. a unos comicios democráticos en la nación bolivariana.

En un acto de homenaje por el Día Internacional de la Mujer, la vicemandataria repudió el incendio ocurrido la víspera en los depósitos del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Mariches, estado de Miranda.

Con ese incendio, “Estados Unidos está diciendo que le teme al pueblo de Venezuela y a las elecciones democráticas de las derrotas que le hemos dado al imperio que quiere solo sufrimientos para Venezuela”, subraya la vicepresidenta.

Rodríguez advirtió que el pueblo venezolano le dará “una paliza” a los que intenten sabotear las elecciones que se realizarán este año en Venezuela para elegir a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora y que se niega a reconocer a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela, pese a que salió reelegido de forma legítima, y ha ratificado a Juan Guaidó como “presidente encargado” del país.

La excanciller también destacó el compromiso del pueblo y las autoridades de Venezuela con la democracia y la paz, por tanto, ha recalcado que “llueva, truene, se incendie o relampaguee” habrá elecciones parlamentarias en 2020, ya que estas deben renovarse cada cinco años como manda la ley.

Caracas convocó a elecciones para renovar la AN, pese a que, el 5 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró al órgano legislativo en desacato por hacer caso omiso a una sentencia judicial de no juramentar a diputados por haber incurrido en delitos electorales. Ante esta situación, se formó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se encarga de algunas funciones de la AN por su falta de competencia.

Ante la insistencia de la oposición de celebrar elecciones en el país, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, anunció la decisión del Gobierno de Maduro de convocar a comicios parlamentarios antes del 31 de diciembre de 2020.

Luego de anunciada la convocatoria, la oposición, liderada por Guaidó ha rechazado asistir al evento comicial y hace esfuerzos por boicotearlo.

Evaluación de los daños

La presidenta del CNE de Venezuela, Tibisay Lucena, dijo este domingo que el sistema de votación del país está lejos de ser destruido y que el ente garantiza la celebración de las jornadas democráticas previstas.

Durante una conferencia de prensa a propósito del siniestro, anunció que el Ministerio Público designó a dos fiscales para investigar el incendio en una instalación del ente en el sector de Filas de Mariches, estado de Miranda.

La funcionaria afirmó que las autoridades manejan diversas hipótesis sobre el incendio. “El CNE quiere saber la verdad. ¿Cuál fue el origen del fuego y por qué se propagó tan rápidamente? Ninguna hipótesis está descartada, dejaremos que sean los informes los que determinen las causas del fuego”, dijo la jefa electoral que evaluó la magnitud del incendio de “grande”, considerando se quemaron más de 500 computadoras, 49 mil máquinas de votación y gran parte de la infraestructura del galpón.