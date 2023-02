Candidatos a diputados se retroalimentan en sus demarcaciones

En jornada de intercambio con el pueblo participaron este jueves los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional por el municipio de Aguada de Pasajeros, el general de brigada Oscar Alejandro Callejas Valcárcel, de la jefatura de la Dirección Nacional de la PNR; y Raisa Lores Mora, delegada de Circunscripción en La Federal.

En el círculo infantil Mi Trencito Feliz departieron con trabajadores, padres y población de los alrededores, al tiempo que participaron de la actuación de los más pequeños, quienes actuaron para ellos con el desenfado de la primera infancia. Allí conocieron del funcionamiento de la institución educacional.

Con los organismos globales de la economía intercambiaron, más adelante, sobre temas vinculados a la actividad económica y financiera del territorio, así como de los retos que hoy emprenden para construir un mejor municipio.

En la fábrica de helado artesanal, donde se producen más de 800 toneladas diarias del deficitario producto, en dependencia de la existencia de materias primas, participaron del proceso productivo, y conversaron ampliamente con el pequeño colectivo de trabajadores, quienes tienen el compromiso de satisfacer la amplia demanda y presentan un proyecto para la producción de yogurt de soya en la zona y abaratar el proceso, en medio de las dificultades económicas que vive Cuba.

«Es preciso buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de los pobladores», dijo el general de brigada Callejas Valcárcel, al tiempo que patentizó el compromiso de representar a los aguadenses en el Parlamento cubano.

Cómo parte de la intensa jornada de trabajo, intercambiaron con trabajadores de la Cultura, con militantes de los núcleos zonales, y con pobladores de barrios vulnerables del municipio.

Camino a Rodas

Por su parte, los también candidatos a diputados por el municipio de Rodas, Amaury Rodríguez Depestre, director general de la Empresa Agroindustrial Azucarera 14 de Julio; y Belkis Sánchez Licea delegada de circunscripción, protagonizaron otro amplio recorrido por una zona harto conocida por ellos, sitios en los que interactuaron con la población y escucharon opiniones de los electores.

Con los trabajadores del central 5 de Septiembre, uno de los construidos por la Revolución en esta provincia del centro sur de Cuba, conversaron en torno a las alternativas que hoy adoptan para no dejar de producir mientras el central no muele, así como sobre el compromiso de apoyarlos y que las comunidades aledañas, que se nutren de sus producciones no decaigan. Allí escucharon las opiniones del pueblo, al tiempo que reiteraron el compromiso de representarlos ante el máximo órgano de Gobierno.

La escuela de Capacitación Nacional del Grupo Azcuba, el centro mixto educacional ubicado en la comunidad 5 de Septiembre y otras instituciones educacionales también formaron parte del periplo, lugares en los que apreciaron la creatividad de los educandos y su conocimiento de la Historia. Igualmente departieron con moradores de las localidades de Las Medidas y Turquino.

Los pobladores de la comunidad 5 de Septiembre, perteneciente al Consejo Popular de igual nombre, intercambiaron con los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y allí cerraron la noche con la presentación del cantante «El Dibu».

Resultaron momentos de vivido intercambio, de retroalimentación y conocimiento, necesarios en estos tiempos, en los que vista hace fe y serán refrendados el próximo 26 de marzo en las urnas, cuando se elija el nuevo Parlamento cubano.