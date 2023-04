Canciller de México reitera rechazo a intervención militar en el país

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, afirmó este sábado, en el marco de una visita a la ciudad de Tijuana (Baja California), que el Gobierno no permitirá que ningún Ejército extranjero intervenga en el país.

«Ninguna mexicana o mexicano vamos a permitir que una fuerza militar extranjera ponga un pie en nuestro territorio, y lo decimos desde Tijuana, que es donde empieza nuestra patria», enfatizó Ebrard.

El canciller precisó que respalda la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el viernes rechazó, durante la conmemoración del 109.º Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, las insistencias injerencistas de grupos conservadores de EE.UU. con el pretexto de combatir a la delincuencia en suelo mexicano.

«Nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos, nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos», subrayó López Obrador. «Se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes, dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ‘ayudarnos’, a ‘apoyarnos’ para enfrentar a la delincuencia organizada», continuó el mandatario.

«También desde aquí, desde el puerto de Veracruz, les decimos y que se oiga bien y que se oiga lejos: no aceptamos ninguna intervención», recalcó López Obrador.

En enero pasado, los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz presentaron una moción al Congreso para que se autorizara el uso del Ejército de EE.UU. contra «los responsables» en México del tráfico de drogas. Mientras, Donald Trump, que busca volver a la Casa Blanca en 2024, ha solicitado a sus asesores políticos que elaboren «planes de batalla» para lidiar con los cárteles mexicanos. En tanto, varios políticos han llamado a la Administración Biden a calificar a los grupos del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas, entre ellos William Barr, titular de la Fiscalía durante el Gobierno de Trump.

López Obrador advirtió en marzo que abogará por llamar a votar en contra de los republicanos en EE.UU. si los legisladores de ese partido no cesan en su deseo de pedir una intervención estadounidense en su país. «Si no cambian de actitud y piensan que van a utilizar a México con sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto», aseveró. (Actualidad RT)