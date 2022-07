¿Cáncer o demencia? Biden causa confusión sobre su estado de salud

El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó la víspera que tiene cáncer de piel por los efectos de la contaminación ambiental.

El mandatario aseveró que cuando era niño vivía en la localidad de Claymont, estado de Delaware, un área que tenía muchas refinerías de petróleo cerca. «Por eso yo y tantas otras personas con las que crecí tenemos cáncer y por eso durante mucho tiempo Delaware tuvo la mayor tasa de cáncer del país», indicó.

