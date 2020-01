Campesinos por acompañar al país cuando más se necesita

Los campesinos de Aguada de Pasajeros realizaron la asamblea piloto previa al XII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en la cual debatieron los compromisos productivos, económicos y sociales del territorio.

En el municipio, trece cooperativas están integradas al Movimiento de Vanguardia Político-Productiva que comprende 100 mil quintales de arroz, fomento de frutales, un millón de litros de leche y 150 toneladas de carne de ganado vacuno, y todas cumplen al cien por ciento.

Sin embargo, sus integrantes no se sienten estimulados pues no reciben atención diferenciada con relación a las demás cooperativas que no pertenecen a dicho movimiento.

Todavía no se logra cumplir el objetivo 73 del XI Congreso, que indica la dejación de la cuota normada de alimentos. De igual forma sucede con la recuperación de los módulos pecuarios, puesto que no se ha comprendido el papel de estos en el abastecimiento de los comedores y la atención a las familias.

En el plan de producción de arroz se acopian cerca de 4 mil toneladas, en la producción de frutales, más de 2 mil, y en la de leche se superan los 3 millones de litros. No obstante, en este último renglón restan por optimizar la reproducción e incorporación de vacunos a la inseminación artificial, así como incrementar la cantidad de toros por vaca, la natalidad y la siembra de alimento animal.

La producción de carne de cerdo ha presentado dificultades por la inestabilidad en la entrega de los piensos. Por ello se trabaja de manera conjunta con la Empresa de Ganado Menor para seleccionar a los productores más capaces de cumplir con la tarea, aunque no se ha podido llevar a cabo las contrataciones y se ha recurrido a las compras directas.

Asimismo, ocurre con el sector cañero que aún no logra los niveles deseados debido a la calidad de siembra por la deficiente preparación de la tierra que depende de los servicios de los pelotones de las brigadas de atención al productor.

Por último, trascendió el movimiento agroecológico campesino y su relevancia en las actividades agropecuarias. Se conoció que varias cooperativas cuentan con proyectos de colaboración con la Universidad de Cienfuegos, la Universidad de La Habana, y la Universidad Agraria de La Habana.

Al finalizar, Yazmín Jiménez, presidenta provincial de la asociación campesina en Cienfuegos, reconoció la labor de los asociados y ratificó su compromiso de acompañar al país cuando más los necesita, pues aportan el 91 por ciento de la alimentación del pueblo aguadense. Añadió que el próximo día 15 se elegirá al primer delegado directo al congreso en la Cooperativa de Créditos y Servicios Félix Edén Aguada.

Licenciada en Periodismo. Graduada en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en 2019.