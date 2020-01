Brigada Cruz del Sur: puente de solidaridad desde Australia a Cienfuegos

Una vez más, Australia tiende su puente de solidaridad hacia Cuba y llega aquí el 37 contingente de la Brigada de Solidaridad Cruz del Sur. Luego de un recorrido por las provincias de Artemisa, Villa Clara, Santiago de Cuba y Holguín, los 13 integrantes del grupo llegaron a Cienfuegos y recibieron una calurosa bienvenida en la sede provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap).

Rostros conocidos y otros nuevos arribaron a la ciudad donde a por casi cuatro décadas han escrito episodios de fraternidad, respeto y admiración por la Isla. El segmento principal de su estancia en este territorio centrosureño fue la visita a la Escuela Especial de Atención al Autismo Vilma Espín Guillois, donde compartieron con estudiantes, docentes y directivos de Educación.

Los brigadistas se interesaron por saber detalles de la educación especial en Cuba, de las características de esa escuela y las proyecciones de este tipo de enseñanza para los próximos años. Además, indagaron sobre el proceso de formación de los docentes que laboran en esta modalidad.

Allí conocieron que en la provincia existen 15 instituciones de dedicadas a la atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales, aunque más de 500 asisten a las escuelas de enseñanza general, pues en Cuba, si bien constituye un derecho, la educación especial no es obligatoria.

Momento especial constituyó la entrega de obsequios a los educandos de la “Vilma Espín”, instante que Tania González Fonseca, su directora, aprovechó para agradecer a los amigos por los donativos financieros enviados por integrantes del contingente anterior.

Para Lia Weitzel, presidenta de la Brigada, esta es la cuarta ocasión en que visita a Cuba. El primer viaje lo hizo a los siete años, acompañada por sus padres, también brigadistas. “Creo que mis padres me enseñaron mucho sobre Cuba y el socialismo y ya de adulta he venido dos veces. He aprendido que la Isla tiene muchas políticas inteligentes. Estoy impresionada por el compromiso de este país con los principios de una educación y salud gratuita y universal, con el internacionalismo y la solidaridad.

“Considero muy importante que más personas de otras partes del mundo y de mi país vengan a Cuba. Tenemos mucho que aprender de una nación como esta. Hay numerosas experiencias de las que podemos nutrirnos en Australia”, expresó la joven.

De acuerdo con Rafaela Valerino Romero, directora de la Brigada y funcionaria del Icap, la “Cruz del Sur” llegó otra vez a la Isla con el ánimo de ratificar su solidaridad con el pueblo cubano, conocer más sobre la nación caribeña, su historia y realidad, de manera que, al regresar, puedan contar a sus amigos, compañeros de trabajo y así hacer que otros estrechen también lazos de solidaridad con Cuba.

Periodista y traductora, amante de las letras y soñadora empedernida.