Bob Dylan lanza sencillo acerca del asesinato de JFK

Tras ocho años sin producir un nuevo tema, la leyenda estadounidense de la música ‘folk’, Bob Dylan, dio a conocer este viernes a través de su cuenta de Twitter el lanzamiento de Murder Most Foul, su más reciente sencillo.

“Esta es una canción inédita que grabamos hace un tiempo que puede encuentren interesante”, escribió Dylan en un breve mensaje en el que aprovechó para agradecer a sus fanáticos y seguidores “por todo su apoyo y lealtad a lo largo de los años”.

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb

— bobdylan.com (@bobdylan) March 27, 2020