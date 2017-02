Boardwalk Empire: Coronación y despojo de un rey en Atlantic City

El imperio de la mafia (Boardwalk Empire, HBO 2010-2014) ha sido uno de los escasos sucesos televisivos mundiales que los muy descarriados programadores del medio en Cuba supieron atraer hacia su 贸rbita.

La cadena HBO, gestora con anterioridad de una serie b谩sica sobre el g茅nero gansteril como Los Soprano, se caracteriza por configurar estos frescos epocales sobre un determinado fen贸meno (el oeste en Deadwood, los circos ambulantes de fen贸menos en Carnivale, los j贸venes genios de la inform谩tica en Sillicon Valley鈥). Nunca, sin embargo, hab铆a realizado material alguno sobre la g茅nesis de la mafia norteamericana, elemento identitario de su cultura.

La apuesta fue sobre seguro. De productor ejecutivo, Martin Scorsese, el realizador de esa obra maestra del g茅nero en la pantalla grande titulada Uno de los nuestros, quien dirigi贸 el piloto de los 56 episodios de la teleficci贸n; de showrunner -creador- y guionista, Terence Winter, escritor de 25 cap铆tulos de Los Soprano; un gran equipo t茅cnico en estado de acople; Steve Buscemi incorporando el papel de su vida en el personaje protag贸nico de Nucky Thompson; espacio ambiental harto atrayente -la Atlantic City fundacional- y un libro base al cual extraerle rica materia prima: el ensayo Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City, de Nelson Johnson.

La 鈥淐iudad del Vicio鈥 en la costa este. Los a帽os de la Prohibici贸n. El demonio cobra cuerpo humano en una de sus tantas expresiones en la Tierra: los clanes mafiosos. Es el ambiente propicio para que tipos curtidos en la injusta ley de los hombres, muchachos que bucearon hacia las profundidades en busca de monedas arrojadas al mar por comodoros a quienes les llevaron a la cama la inocencia de una ni帽a para prorrogar sus privilegios, se hagan de un puesto en la cadena evolutiva mediante valor, falta de escr煤pulos, oportunismo, ambici贸n e iniquidad.

Es el Para铆so para gente de la guisa de Thompson, Lansky, Siegel, Torrio, Luciano, Maranzano, Colosimo, Masseria, Capone. Nuestra historia prefiere centrarse en el primero (aunque realmente apellidado Johnson, s铆 existi贸: fue el corrupto tesorero republicano que tuvo en el bolsillo a Atlantic City hasta mucho despu茅s de la Ley Seca), si bien los otros interactuar谩n consigo durante el amplio trayecto registrado por el relato telefictivo.

Dentro de su c贸digo amoral, Nucky Thompson (Buscemi) observa algunas reglas 茅ticas derivadas de su modo de ver y conocer al mundo y los seres humanos a partir de su misma infancia. Puesto que desde el punto de vista argumental, tanto en el cine como en la televisi贸n el gangsteril describe el per铆odo oscilante de la ascensi贸n a la ca铆da de determinados jefes mafiosos, cuanto m谩s trasciende aqu铆 es justo la conformaci贸n de dicho personaje central, cuyas complejas contradicciones y pautas de comportamiento el creador Winter va decodificando informativamente a trav茅s del decurso de la obra, en labor no culminada a cabalidad hasta la temporada postrera.

Especie de precuela, esta aborda, desde postulados cuasi freudianos, la tormentosa madeja psicol贸gica que define y describe a Nucky, en existencia marcada, de pr贸logo a ep铆logo, por el af谩n de supervivencia.

Al drama criminal de HBO lo apuntalan adem谩s su nivel de complejidad y sutileza, la pertinente reflexi贸n pol铆tica/cultural sobre crucial lapso de la historia de los Estados Unidos en el siglo XX, el tejido y correlaci贸n de sus m煤ltiples historias corales, la convergencia de sus l铆neas dram谩ticas, esa perfecta estructura dialog铆stica, las magn铆ficas interpretaciones (Kelly McDonald, Gretchen Moll, Michael Kenneth Williams, Michael Shannon y Vincent Piazza componen perfiles caracterol贸gicos de m茅rito), el di谩logo con el cine norteamericano de la etapa y la obra/estilo del propio Scorsese, el delineado de villanos antol贸gicos (el Rosetti compuesto por Bobby Cannavale en la tercera temporada, el m谩s rotundo), su cuidada fotograf铆a redundante en la esplendente visualidad mantenida a lo largo de la serie y la extraordinaria ambientaci贸n de 茅poca asegurada por la precisi贸n del dise帽o de producci贸n (la reconstrucci贸n espacial de la obra ser谩 de referencia de ahora en m谩s).

No creo que la energ铆a dedicada a la ambientaci贸n opere en detrimento del guion o del ritmo, cual apuntara alg煤n cr铆tico. Simplemente el relato requiere anuencia, complicidad, seguimiento, atenci贸n, lealtad. Fiel al sello HBO, estamos ante una teleserie que se toma su tiempo para concretar las soluciones narrativas, cuya cadencia, pausado ritmo y parsimonia pueden confundirse, por error, con densidad extrema. Confieso que hubo cap铆tulos de par de temporadas que amodorraron mi retina, pero luego, culpable, los revis茅 para confirmar el yerro de mis cansados ojos. Me sucedi贸 con The Wire, de la misma cadena, y con Breaking Bad y Mad Men, las piezas cumbres de AMC.

Boardwalk Empire quiz谩 no sea una obra maestra (dif铆cil concretar otra m谩s en campo tan cerrado, tras El Padrino o la sombra de Scorsese) y por supuesto no poco de lo registrado en sus im谩genes fue material tem谩tico trabajado con 茅xito de forma previa en el cine, pero s铆 constituye la m谩s sobresaliente pieza que, en la historia de la televisi贸n norteamericana, haya ventilado con tanta dignidad art铆stica un per铆odo hist贸rico de tama帽a connotaci贸n social all铆.

