Blas Muñoz y La Caro Band (+Video)

Blas Muñoz, director de la agrupación La Caro Band, es un músico cubano nacido en Cienfuegos. Poco se conoce en su ciudad natal sobre la trayectoria de este compositor, guitarrista y director de agrupaciones. Es por esa razón que propongo un acercamiento desde su testimonio donde nos devela momentos significativos tanto de su trayectoria artística, como de la agrupación creada y dirigida por él. Quisiera señalar que, al preguntarle sobre sus deseos aún no materializados, me confesó que uno de ellos, que se ha mantenido latente desde el comienzo, es realizar presentaciones con la Caro Band en Cienfuegos.

Blas Muñoz: “Soy nacido en Cienfuegos y estudié en el conservatorio Manuel Saumell mi nivel elemental, donde tuve como maestro a Rafael Gallardo. Luego, en la Escuela Nacional de Arte, fui alumno de Aldo Rodríguez. Desde que entré en el nivel medio comencé a participar en concursos como el Internacional en Alemania, donde gané un tercer premio. Cuando me gradué, terminé como primer expediente y me dejaron haciendo el servicio social como maestro en la ENA. Con el tiempo me dediqué a la música popular y creé mi propia orquesta, La Caro Band, que se fundó en el mes de abril del año 1994. A partir de 2001, nos llegó un contrato de trabajo para Perú, y desde entonces ininterrumpidamente mantenemos un vínculo con ese país. Hemos realizado también varias giras por Europa.

“Tengo cierta deuda con Cienfuegos, porque salí de aquí siendo aún un adolescente y en estos años no he podido llevar el trabajo que hacemos con la orquesta. Al poco tiempo de fundada, gracias a la Agencia de Giras Nacionales, estuvimos un fin de semana. Nos presentamos en Rodas y quisiéramos regresar. He mandado música nuestra para la emisora radial, pero al no poder interactuar en vivo con el público, he visto pocos resultados.

“Nos caracteriza un repertorio de música cubana, con temas que son de mi autoría y algún que otro de músicos míos o una de las cantantes de la orquesta: Lisset, que también compone, más ciertos covers cuando estamos de gira internacional. Discos tenemos tres, más varias colaboraciones. El primero se titula Te salva y fue hecho en la EGREM, lo licenció una disquera americana llamada Bembé Records, que nos hizo también nuestro segundo disco Vale la pena. Para el tercer fonograma: Cola loca, volvimos a la EGREM. Ahora, por los 30 años, quisiera hacer una nueva producción con varios invitados, recopilando temas de la agrupación.

“En La Caro Band las tres cantantes son hermanas, una de ellas es mi esposa, que estudió guitarra conmigo en la ENA. Ellas son de Jovellanos, Matanzas. En el año 93, Lisset y Diana me piden que les hiciera un tema para presentarlo en un festival que había de jóvenes creadores en su pueblo. Para Lisset compuse Son a Jovellanos y para Diana un bolero. Las dos resultaron premiadas.

“Como las tres son hermanas, le puse a la orquesta la Caro, que es su apellido y Band, de banda en inglés. A partir de ahí comencé a componer, hacer los arreglos y las orquestaciones. Creo que distingue a la agrupación el sello de ellas como mujeres haciendo este tipo de música cubana, llamada timba. En esos años de fundación de la agrupación fue la explosión de la timba en Cuba y llegamos a estar colocados entre las orquestas del momento. Sus voces, que no son usuales; el trabajo vocal y mi música, que tiene un sello, es lo que nos distingue. Muchos me dicen que cuando escuchan a La Caro Band, enseguida nos identifican”.

Añado a las palabras del Maestro Blas Muñoz que La Caro Band ha representado a Cuba por muchos años en el ámbito internacional, ganando por sus aciertos prestigio y respeto. En el año 96 fueron nominados al apartado de Orquesta Novel del año, en el programa En FM dirigido por Julio Pulido y Julio César Leal. Han compartido escenario con el Gran Combo de Puerto Rico, el Grupo Niche, Ismael Miranda, Oscar de León, Ivette Sepúlveda, Gilberto Santa Rosa y muchos más reconocidos artistas. Participaron por primera vez en 2001 en el Festival de Salsa del Callao, uno de los más importantes del género. En ese mismo año, también en Perú, fueron nominados y premiados como Orquesta Revelación, con el tema más importante de salsa de ese año de la autoría de Blas Muñoz titulado Amor de etiqueta.

Esperemos que el deseo de su director sea satisfecho y podamos disfrutar en un futuro próximo de La Caro Band en Cienfuegos.