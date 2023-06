Biden tacha a Xi Jinping de «dictador»

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró este martes que su homólogo chino, Xi Jinping, al que se refirió como «dictador», se molestó en febrero por el derribo del supuesto globo espía, porque no sabía que el dispositivo estaba allí en ese momento.

Los comentarios de Biden, publicados por la Casa Blanca, trascienden un día después de la visita a China del secretario de Estado, Antony Blinken, que se reunió con Xi y miembros de la cúpula política china, para aliviar tensiones entre los dos países. El jefe de la diplomacia estadounidense, que en febrero pospuso su viaje precisamente por el incidente con el globo chino, es el funcionario de Washington de más alto nivel que llega a Pekín desde 2018.

«La razón por la que Xi Jinping se enfadó mucho cuando derribé ese globo con dos furgones llenos de equipos de espionaje es que él no sabía que estaba allí. Hablo en serio. Esa era la gran vergüenza de los dictadores, cuando no sabían lo que pasaba«, dijo Biden este martes ante un grupo de donantes en un evento de recaudación de fondos celebrado en la localidad de Kentfield (California).

Asimismo, el mandatario estadounidense sugirió que el globo, calificado por Pekín como un aparato de naturaleza civil, «se suponía que no debía ir a donde fue» y Xi no estaba al tanto sobre su desvío. «Cuando fue derribado, [Xi] se sintió muy avergonzado y negó que estuviera allí», dijo Biden.

Según el presidente estadounidense, Xi se molestó «realmente» también por la cumbre del pasado mes de mayo mantenida por los líderes del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, conocido como Quad, que aglutina a EE.UU., la India, Japón y Australia. «[Xi] Me llamó y me dijo que no lo hiciera, porque le estaba poniendo en un aprieto. Le dije: ‘Todo lo que estamos haciendo, no estamos tratando de rodearte, sólo estamos tratando de asegurarnos de que las normas internacionales con las rutas aéreas y marítimas permanezcan abiertas. Y no vamos a ceder en eso'».

Comentarios «absurdos e irresponsables»

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, repudió este miércoles los comentarios de Biden e indicó que «contravienen totalmente los hechos y violan gravemente el protocolo diplomático». En este sentido, denunció que las frases del inquilino de la Casa Blanca atentan «gravemente contra la dignidad política» de Pekín.

«Es una flagrante provocación política. China expresa su firme insatisfacción y oposición. Los comentarios de EE.UU. son extremadamente absurdos e irresponsables», afirmó la vocera en una rueda de prensa ordinaria, citada por AP.

«Preocúpense por China, pero no se preocupen»

Por otra parte, Biden, que el lunes valoró positivamente el trabajo de Blinken en Pekín y afirmó que las relaciones entre las dos naciones van «por buen camino«, ofreció un comentario ambiguo sobre el gigante asiático. «Por cierto, les prometo que vamos a… no se preocupen por China. Quiero decir: preocúpense por China, pero no se preocupen por China. Lo digo en serio. China tiene dificultades económicas reales«, afirmó.

En cuanto a la continuidad de los contactos diplomáticos con Pekín, Biden anticipó en otro evento en San Francisco que su enviado especial para el clima, John Kerry, podría viajar a China «muy pronto«, recoge The Hill.