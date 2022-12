Biden recibe al presidente ucraniano en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Joe Biden, en compañía de su esposa Jill, ha dado este miércoles la bienvenida a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, frente a la Casa Blanca.

El líder ucraniano llegó a Washington en una visita oficial por invitación de la parte estadounidense. Se trata de su primer viaje al extranjero desde el inicio del conflicto con Rusia.

Según informa CNN, de camino a Washington, Zelenski subió a bordo del avión en Rzeszow (Polonia), adonde había llegado en tren. La embajadora estadounidense Bridget Brink fue vista acompañando al líder ucraniano.

President Biden and first lady Jill Biden welcome Ukrainian President Volodymyr Zelensky (@ZelenskyyUa) to the White House on his first foreign trip since the Russian invasion. pic.twitter.com/OhKxek3oQM

— CSPAN (@cspan) December 21, 2022