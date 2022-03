Biden minimiza temores del estallido de una guerra nuclear entre Rusia y EEUU

El presidente Joe Biden restó importancia a los temores de que las tensiones entre Washington y Moscú por la crisis de Ucrania desemboquen en una guerra nuclear, y negó que los estadounidenses tengan motivos para preocuparse por los riesgos de un conflicto de ese tipo.

Preguntado por un periodista sobre si los estadounidenses deberían preocuparse ante la posibilidad de una guerra nuclear, Biden respondió secamente: «No«. La pregunta se produjo mientras el mandatario y la primera dama, Jill Biden, pasaban en la Casa Blanca ante un grupo de reporteros este lunes, durante un evento conmemorativo del Mes de la Historia Negra.

BREAKING: President Biden answers «no» when asked if Americans should be worried about nuclear war. pic.twitter.com/7zzSDgMb7L

