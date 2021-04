Biblioteca Provincial de Cienfuegos, joya patrimonial nominada al Premio Nacional de Restauración

La Biblioteca Provincial Roberto García Valdés, de Cienfuegos figura entre las joyas patrimoniales nominadas al Premio Nacional en Conservación y Restauración de Monumentos 2021, que este año se celebra bajo el lema Pasados complejos: Futuros diversos.

Dados a conocer a Granma, por la especialista Chanel Martell Ibarra, del Departamento de Comunicación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), entidad del Ministerio de Cultura encargada de la entrega del reconocimiento, seis son las nominaciones en la categoría de Conservación y ocho en la de Restauración, de 10 provincias del país que optan por el premio. Según Martell Ibarra, los resultados se darán a conocer próximamente de forma online, por Streaming Cuba.

Los nominados son en la categoría de Conservación: Monumento Mangos de Roque, en Mantua, Pinar del Río; Parroquia Nuestra Señora de la Paz, en Nueva Paz, Mayabeque; Iglesia Santa Elvira, en Varadero, Cárdenas, Matanzas; Hostal D´Cordero, en Santa Clara, Villa Clara; vivienda particular de Georgina Francisca Suárez Álvarez, ubicada en la Finca «Loma Boba» de la comunidad La Sierrita, en Cumanayagua, Cienfuegos y vivienda particular ubicada en la calle Independencia no. 207 norte, en Sancti Spíritus.

En Restauración las nominaciones corresponden al Capitolio Nacional, en Habana Vieja, La Habana; Casa Perla, en Varadero, Cárdenas, Matanzas; Museo Municipal de Manicaragua, Villa Clara; Biblioteca Provincial Roberto García Valdés, en Cienfuegos; Academia de Artes, en Trinidad, Sancti Spíritus; Museo Caonabo, en Morón, Ciego de Avila; Hotel Saratoga, en Holguín, y la Estación Experimental Agroforestal de Guisa, en Granma.

El Día Internacional de los Monumentos y los Sitios, el cual se celebra cada 18 de abril, se instituyó en 1982 por el Comité Internacional de los Monumentos y los Sitios (ICOMOS), un organismo que depende de la Unesco. Cuba pertenece a ICOMOS desde el año 1982 y es miembro de la Unesco desde el 17 de noviembre de 1947.