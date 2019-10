Belkidia y su proyecto Al compás de las olas: pulcras velas de Cienfuegos

Un mar de sueños le dio nombre al espectáculo de Belkidia López Fundora y su proyecto artístico infantil Al compás de las olas tras fondear por hora y media en los Jardines de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Cienfuegos.

Todo un recorrido por la obra de la destacada cantautora cienfueguera, quien además celebró sus 30 años de vida artística y el lanzamiento del disco Todos los niños quieren cantar, que bajo el sello de BisMusic ya se comercializa en el país.

El público tarareó temas como El barrendero cantor, El merengue del mar y El chachachá de la muelita, este último primer premio de composición en el Festival de la Canción Infantil Cantándole al Sol en años anteriores.

Un espectáculo bien pensado desde las luces hasta el vestuario y la selección de las obras musicales. De igual modo se destacó la coreografía de Clara Arregoitía y la dirección actoral de Yordany Salazar, ambas en plena armonía con el guion del evento musical-dramático.

Según López Fundora el proyecto Al compás de las Olas es como una gran familia, que no podría ser posible si todos no se creyeran lo que hacen, si todos no soñaran al unísono.

A tres décadas de vida artística Belkidia anida en su vientre los mejores latidos de la música infantil cubana y muestra la fertilidad de los compositores de provincia, aclara el camino y reduce al mínimo los pesares: poca divulgación en los espacios televisivos nacionales.

La ciudad tiene un hábitat, una razón perpetua, un espacio feliz… en sus más recientes composiciones. Supone una cierta recompensa con el Cienfuegos que le inspira y le llena de sueños su mar de colores y pentagramas.

Es toda una suerte que el barco de Belkidia y sus marineros esté anclado al puerto cienfueguero, que esté cerca de los niños para que sus sueños no caigan en los vientos huracanados con nombre de reguetoneros rimbombantes.

De forma previa a Todos los niños quieren cantar, la creadora cienfueguera realizó los fonogramas Al compás de las olas y Sueño de alas, en ambos casos elaborados de forma íntegra a partir de composiciones suyas.

Periodista graduada en la Universidad Marta Abreu de Las Villas.