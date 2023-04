Belkidia, una obra de amor en la canción infantil

Belkidia López Fundora se conecta con su espíritu y su característico sombrerito marinero entre la muchachada. Aunque ella no es una más en la tripulación de ese “barco” que se llama Al compás de las olas; es la gran artífice de un proyecto que lleva luz a los niños y las niñas de Cienfuegos y de toda Cuba. En este 2023, su navío cumple 35 años de fundado, y por tanto, esta incansable mujer ha decidido levar anclas y embarcarse en una gira por las plazas escolares de la provincia.

“El 27 de enero estuvimos en la primaria Guerrillero Heroico, un centro en el que yo he intervenido por más de 28 años voluntariamente, y allí la presentación que hicimos fue maravillosa. Tuvo mucha aceptación al igual que en la escuela José Antonio Saco, en la cual hasta se sabían muchas de las canciones que llevamos”, nos dice Belkidia, quien adelantó también que en los meses de verano su compañía llegará a las plazas municipales con el auxilio del Ministerio de Cultura de cada territorio.

No caben dudas de que celebrará sus 35 años de vida artística como mejor sabe hacerlo: cantando. “Para ser feliz solo hay que empezar, como dice una de mis canciones, y qué mejor que hacerlo mientras regalo mi arte a estas criaturas maravillosas”.

Cada canción que ha se ha propuesto escribir es una lección de vida, para ella y para sus pupilos, quienes, a pesar de que el contexto musical, económico y social actual es abrupto para lograr buenos resultados, siempre lo agradecen. “Lázaro García señalaba que hay que ir con los tiempos, y aunque los actuales no traigan lo mejor, habrá que apropiarse de lo poco que sí lo es. Hay ritmos, estilos de los que nos podemos apropiar, y de los cuales los niños se enamoran porque están influenciados.

“Géneros importantes que tal vez con un mensaje inadecuado no llegan como se debe, mas si se ofrecen con amor, con mucha didáctica, sí creo que funcione en la mayoría de los casos”, alega.

De esa manera, para Pérez Fundora el canto de una guajira, un mambo, se puede fusionar con elementos mucho más contemporáneos y no se pierde la esencia que se intentar manifestar. “Yo desgraciadamente no soy madre biológica, sin embargo, este trabajo con los niños no me ha dejado sentirme sola jamás; rodeada por tanta alegría, entusiasmo, la inocencia, la fantasía…”, expresa.

La autora tiene un anhelo muy puntual y tiene que ver con rescatar la cantoría; el canto unido masivo en esta provincia. “El 22 de abril a las 10:00 am, ofrecimos un espectáculo titulado Travesía cantada, en el que intervendrá un centenar de voces infantiles, de conjunto con la Casa de Cultura Benjamin Duarte y sus instructores de arte. Así, esperamos revitalizar esa antigua tradición casi perdida del canto unido coral en nuestro suelo”, afirma.

Sobre la gira –a la cual hizo alusión en un inicio– terminará en el mes de abril de 2024, con un espectáculo en el Teatro Tomás Terry que, en palabras de la tutora, será “mágica”, ya que tendrá invitados de lujo; entre ellos niños que ya son adultos y que conformaron parte de la tripulación de Belkidia, acompañados hoy por sus hijos y abuelos. “Será una fiesta generacional”.

Como sorpresa adicional, Fundora está enfrascada en reunir en un cancionero parte del patrimonio de cantautores y compositores cienfuegueros de la música infantil, a manera de compilación: “Un trabajo arduo, ya que requiere de mucha investigación. Incluso, mi deseo es que se inserten en él las partituras, aspecto que ha enlentecido el proceso, más allá de que es un cúmulo notable de exponentes, desconocidos la mayoría”.