Béisbol Cubano: Tres Elefantes en el Juego de las Estrellas

El receptor Richel López, el jardinero Yusniel Ibáñez y el lanzador Hermes González integran la selección de Occidentales que tomará parte este domingo en el Juego de las Estrellas de la Serie Nacional de Béisbol número 61, el cual tendrá por sede el estadio Victoria de Girón de Matanzas.

Con Michael González (MAY) y Eriel Sánchez (SSP) al mando de las nóminas del oeste y el este, respectivamente, ambas incluyen dos receptores, ocho jugadores de cuadro, un bateador designado, cinco jardineros y diez lanzadores.

Como se ha informado, ese partido seguirá a la definición del duelo de jonroneros que tendrá inicio un día antes, en jornada también realzada por las pruebas de habilidades y un encuentro Bayamo-Matanzas de las Pequeñas Ligas.

A continuación las nóminas de ambos equipos.

Occidentales: Receptores (2): Richel López (CFG) y Oscar Valdés (IND). Jugadores de cuadro (8): Yasiel Santoya (IND), Reidel Pedraza (VCL), Osbel Pacheco (ART), Juan M. Martínez (MAY), Andrés Hernández (IND), Dayán García (ART), Juan C. Arencibia (PRI) y Sandy Menocal (IND). Bateador designado (1): William Saavedra (PRI). Jardineros (5): Juan C. López (VCL), Yasniel González (MAY), Carlos de la Tejera (ART), Eliseo Rojas (IJV) y Yusniel Ibáñez (CFG). Lanzadores (10): Yulián Quintana (MAY), Yosvani Torres (PRI), Naykel Cruz (MTZ), Erlis Casanova (PRI), Yoenni Yera (MTZ), Marlon Vega (MAY), Hermes González (CFG), Kendry Hernández (IJV), Yamichel Pérez (MTZ) y Luis A. Padrino (IJV). Director: Michael González (MAY).

Orientales: Receptores (2): Rafael Viñales (LTU) y Alfredo Fadraga (CAV). Jugadores de cuadro (8): Yordanis Samón (CMG), Pedro P. Revilla (GTM), Raúl González (CAV), Dasiel Sevila (SCU), Adriel Labrada (SCU), Yordanis Alarcón (LTU), Alexander Ayala (CMG) y Moisés Esquerrés (SSP). Bateador designado (1): Frederich Cepeda (SSP). Jardineros (5): Yoelkis Guibert (SCU), Over L. Cremé (GTM), Alexquemer Sánchez (GRA), Carlos Gómez (SSP) y Leonel Moa (CMG). Lanzadores (10): Ariel E. Zerquera (SSP), Danny Betancourt (SCU), Joen Socarrás (SSP), Yoandri Montero (SCU), Juan S. Contreras (CMG), César García (GRA), Alexander Valiente (GTM), Carlos Juan Viera (LTU), Alejandro Meneses (LTU) y Kelbis Rodríguez (GRA). Director: Eriel Sánchez (SSP).