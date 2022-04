Béisbol Cubano: Leones dejan al campo a los Elefantes

En disputado encuentro, los Leones de Industriales se repusieron del revés de la jornada previa, y con una anotación en el final de la novena entrada dejaron en la grama a los Elefantes de Cienfuegos, con marcador de cuatro carreras por tres.

Los cienfuegueros marcaron una percápita en primer y segundo episodios, para salir delante y poner a ganar a su as del montículo Hermes González, pero los capitalinos rápidamente igualaron la pizarra al pisar par de veces el home en la segunda.

Cienfuegos añadió otra en el quinto inning, y con esa mínima ventaja abandonó Hermes el box tras trabajo de seis actos.

No obstante, los Azules no se dieron por vencidos y en la séptima volvieron a equilibrar la balanza, y ya en el noveno agregaron la que definió el cotejo y la derrota para Pedro Soca (0-7), que todavía no ha podido saborear las mieles del éxito.

El también apagafuegos Erikc Cristian González (2-1) salía por la puerta ancha.

Hoy los Elefantes sólo conectaron seis indiscutibles, y los veteranos Yusniel Ibáñez y Juan Miguel Soriano sumaban dos cada uno.

El ataque de Industriales fue de doce hits, con par de ellos para Walter Pacheco, Sandy Menocal, Andrés Hernández y Oscar Valdés, este último autor del cañonazo en la parte baja del noveno que dejó tendidos a los Elefantes de Cienfuegos en el parque Latinoamericano.