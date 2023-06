Béisbol cubano: Indios tumban el Elefante a la lona

Guantánamo le ganó a los Elefantes de Cienfuegos el primero de un pretendido doble programa, este por nocao de 12×1 en seis entradas, y selló el otro con ventaja de 5×2 en tres innings, en lunes pasado por agua en esta parte centro meridional de Cuba.

A primera hora los pupilos del mentor Agustín Lescaille decidieron temprano el choque con generoso racimo de nueve carreras en el mismo episodio inaugural, merced la intervención de dos boletos, otros tantos pelotazos, un error y cinco indiscutibles, contados doble y cuadrangular.

La mayor parte de esa renta frente a las ofertas del abridor y perdedor Yadiel Loyola, quien ya con dos outs vio cómo se le complicaba la entrada después que el peligroso Andrés de la Cruz, ponchado, llegara safe a la inicial por un lanzamiento escapado. Entonces vino el desfile del resto del line up antes de abandonar la lomita.

De más está decir que el panorama que le entregó al relevista Pedro Mesa pintaba color hormiga. Y el saludo al recién ingresado no pudo ser más desafortunado: jonrón de Eider Frómeta con dos indios en la ruta, seguido de boleto y biangular de De la Cruz, antes que Over Cremet cediera el tercer out de un interminable acto de apertura.

Los Elefantes escaparon a la lechada en el cierre de ese propio primer inning, pero no pudieron zafarse del fuera de combate después que los guantanameros anotaran una en la quinta y dos para el marcador de nocao en la sexta frente al propio Pedro Mesa, que a pesar de los pesares caminó la ruta y mantuvo bajo control a la desaforada tribu del extremo oriental de Cuba.

Por los guantanameros trabajó completo el derecho Dayron Núñez, quien se hizo con su cuarto éxito de la temporada frente a dos derrotas. En seis completas permitió apenas tres diseminados indiscutibles, ponchó a cinco y concedió dos boletos.

El segundo del doble programa sólo pudo avanzar hasta el cierre del tercer rollo, justo cuando arreció la lluvia y detuvo las actividades en el Coloso de Bonneval. Para entonces la pizarra marcaba ventaja de la visita de cinco carreras por dos.

A pesar de todo, los Indios (22-41) siguen ocupando el último puesto de la tabla. En el penúltimo peldaño marchan los Elefantes (25-40), a catorce juegos completos de los Leñadores de las Tunas (39-26), líderes de la 62 Serie Nacional de Béisbol, justo a falta de una sola subserie para el cierre de su fase clasificatoria.