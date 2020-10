Béisbol Cubano: un huracán categoría 5 sopló en Bonneval

De muy, pero que muy mala espina, el triple de Jeison Martínez abriendo entrada y juego en el estadio 5 de Septiembre. Fue el preámbulo del huracán categoría 5 que este sábado sopló en el coloso de Bonneval, para cortar la inspirada racha de los Elefantes del Cienfuegos, vencidos por nocao de trece carreras por cero.

Nadie se extrañe. No fue cosa de ocasión: Mayabeque viene de liquidar apenas el jueves a los Piratas de la Isla con otro nocao: 13×3.

Pero como de seguro van a argüir que la comparación no vale, queda no más recordar algo: ese Cienfuegos que vimos derrumbarse hoy, sería el mismo que una y otra vez habríamos visto caer hasta la saciedad, y hasta anduviera sumergido en lo profundo de la tabla, si no fuera por el acompañamiento de una ofensiva alucinante, fuera de serie, de otra galaxia…, esta vez sencillamente anulada.

¿Por qué? Vaya usted a saber.

Teorías ahora de seguro habrá más de una, pero lo cierto es que el derecho Marlon Vega Travieso, segundo del staff de los Huracanes en promedio de limpias (3.90), le tomó la medida a los temibles paquidermos, a los que en cinco entradas de actuación dejó en sólo ¡dos sencillos! Y les recetó ¡ocho ponches!, tres de ellos de escalera en la segunda entrada, cuando después de bolear a tres del último tramo del line up, estrucó más que sin piedad, sin nervios, a Mateo, César y Luis Enrique.

Y si el triple de Jeison fue mala espina, este escón vino a resultar la confirmación de que algo estaba por sucederle a los comandados por Alaín Álvarez. Como en realidad. Llegó la tercera entrada, y con ella la debacle de la manada…

Una vuelta y dos tercios de otra daría la alineación de la visita en ese episodio tercero, capaz de con tres hits y dos outs después del sencillo de Lavandera y el doblete de Denis Laza, verdugos, fabricar carreras como canicas en tiempo de lluvia: ¡once carreras!

En ese rollo (nunca mejor usado el vocablo) se combinaron cuatro boletos, un pelotazo, dos errores…, y la guinda la puso el designado Javier Carabeo con triple, antes que Rafael Fonseca cediera el tercer out. Terminaba el desfile de 15 bateadores que dio al traste con tres lanzadores, contado el abridor y perdedor Hermes González.

De esta manera quedaba cortada en cinco la cadena de triunfos consecutivos de los Elefantes, pese a lo cual, gracias a las derrotas de Camagüey e Industriales, siguen en la cuarta posición, a juego y medio del líder, que ahora es Matanzas.

A batazos, Cocodrilos asaltan la cima

Con ataque de trece imparables, Matanzas, vigente monarca, evaporó 8×1 las ilusiones de Villa Clara y asaltó hoy la cima del torneo beisbolero de Cuba.

El jardinero izquierdo Javier Camero protagonizó tarde perfecta de 5-5, con cuadrangular, anotada y cinco impulsadas, para liderar la despiadada ofensiva de los Cocodrilos matanceros en su visita al estadio Augusto César Sandino.

La victoria de los actuales campeones del béisbol cubano se combinó con el fracaso del ahora exlíder Camagüey, que sucumbió como local ante la presión de Ciego de Ávila (7×2) en el parque Cándido González.

La jornada competitiva dejó, además, los triunfos de Artemisa, Sancti Spíritus y Holguín sobre Industriales (2×0), Las Tunas (7×4) y Guantánamo (10×1), en ese orden.

Los duelos Pinar del Río-Isla de la Juventud y Santiago de Cuba-Granma fueron sellados a causa de la lluvia y se escenificarán mañana en una fecha de doble programa, desde las 10:00, hora local, en los diamantes del Capitán San Luis y Guillermón Moncada, respectivamente.

Tras estos resultados, Matanzas descansa en la cúspide del ranking, con balance de 18 conquistas y ocho descalabros, por delante de Santiago (17-8), Camagüey (17-8), Cienfuegos (16-9), Sancti Spíritus (15-9), Industriales (16-10), Granma (15-10) y Pinar del Río (13-12), dueños de las butacas para viajeros a la postemporada.