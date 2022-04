Béisbol Cubano: Hermes no pudo, pero Cienfuegos ganó su segunda subserie

En choque que dejó la mayor producción ofensiva para los finales, los Elefantes de Cienfuegos derrotaron, con susto, a Pinar del Río con marcador de 9×8, y de esa manera se adjudicaron su segundo compromiso particular, cuando ya la etapa clasificatoria de la 61 Serie Nacional de Béisbol entra en sus últimas jornadas.

No obstante, la noticia es que la victoria no correspondió a Hermes González, aunque el serpentinero derecho estuvo a un out de conseguir su onceno éxito.

Hermes trabajó siete entradas y dos tercios, y entregó la bola al zurdo Abel Campos cuando el pizarrón le era adverso 4-5. En la baja del octavo capítulo, los Elefantes fabricaron cinco, para garantizar el triunfo a Campos (2-4), a pesar de las tres que permitió en el noveno. Isbel Hernández (2-4) cargó con el revés.

Richel López (4-3), Luis Vicente Mateo (4-2), Edwin Vassel (5-2) y Pavel Quesada con jonrón de tres carreras lideraron al ataque de los Elefantes, mientras Juan Carlos Arencibia daba tres hits, y Geovannis Hernández, Lázaro Emilio Blanco, Yaser Julio González y Jorge Rojas dos cada uno, en el caso de Rojas con un vuelacercas.

Durante sábado y domingo, los pupilos del mentor Alaín Álvarez enfrentarán en el estadio Nelson Fernández, de San José de las Lajas, a los Huracanes de Mayabeque, recién barridos por los Azules de la capital del país.