Béisbol Cubano: Elefantes pierden pulseo en el box

Los Elefantes de Cienfuegos perdieron en extrainning tras pulseo en el box de nueve ceros, en épicos duelos monticulares que ratificaron una vieja sentencia: «cuando hay pitcheo no hay bateo». El de Pinar del Río fue mejor, como más oportuno su batazo en la llamada hora buena.

Un hit de oro de Lázaro Emilio Blanco en la definición por Regla Schiller dejó tendidos a los paquidermos en la grama del estadio Nelson Fernández, de San José de las Lajas, escenario neutral que recibió a los Vegueros en condición de anfitriones para esta subserie.

El desenlace ocurrió a la altura de la décima entrada, luego que el duetto Erlys Casanova-Frank Luis Medina le dispensara a Cienfuegos tantos ceros como capítulos jugados —cinco de ellos a ritmo de 1-2-3—, y dejara en cuatro solitarios imparables a la mejor ofensiva colectiva de esta 60 Serie Nacional de Béisbol.

Pero tamaño desempeño tuvo su sui generis y muy destacada contraparte: el abridor zurdo Abel Campos tiró siete completos a ritmo de cuatro hits, par de ponches y cuatro boletos, la mitad de ellos intencionales, mientras Hermes González, a la postre perdedor, también lo hizo muy bien hasta el cohete impulsor de Blanco, tercero del inicialista de los pativerdes en tarde de lujo, al compilar la mitad de todo el gasto de su equipo.

Décimo inning fatal

En su turno ofensivo durante el capítulo diez, los pupilos del mentor Alaín Álvarez se fueron sin anotaciones. Con Carlos Javier Chirino corriendo en la intermedia y Richel López en la inicial, Luis Enrique buscó adelantar a los corredores pero peor no le pudo ir: tocó y forzaron al lajero en la antesala.

Y como al árbol (y al esfuerzo) torcido no hay tronco ni ocasión que lo enderece, a seguidas Frank Luis obligó a Mateo con un rodado al campo corto, ideal para doble matanza por la vía 64-43. Un cero antológico, digno de significar con doble admiración.

Resulta muy lamentable que, para el caso de los Elefantes, terminara en derrota una faena así de encumbrada de su pitcheo, habituados como estamos al lamido de esa eterna llaga que es el desempeño del cuerpo de lanzadores.

¿Usted qué hubiera hecho?

Esos nueve ceros combinados de Campos y González había que defenderlos a como diera lugar, incluso saliéndose del «librito» para situaciones extremas, como la de este inolvidable, y no por glorioso, rollo diez de la película de este martes.

A nuestro entender, el sacrificio no era la opción para esta oportunidad de desempate mediante la fórmula de muerte súbita. Si asumimos el desempeño colectivo como una sucesión de probabilidades conjugadas, había que apostar al batazo con el primero del line up y no entregar un out que terminó por pasarle factura al más adelantado.

¿Sáben cómo nos la habríamos jugado en ese inning? Con Luis Enrique y Mateo en circulación y César empuñando, en cuyo caso la probabilidad de hit era alta, habida cuenta sus tres turnos fallidos anteriores. Pero «managers» nos sobramos en esta isla beisbolera, y sólo al que aparece en el róster le compete tomar decisiones.

Como consuelo recordemos de nuevo la vieja sentencia citada al comienzo. Los únicos que exceptuaron la regla fueron cuatro hombres: Pável en la primera entrada, ya con dos outs; Soriano y Luis Enrique en el capítulo dos, también con el inning a punto de mate, en el único con complicaciones que tuvo Erlys Casanova, en el que llegó incluso a verse con bases llenas, aunque pudo salir de Mateo en arrastrado al campo corto. Y Daniel Pérez en la novena, ya frente a los envíos de Frank Luis Medina. Tal es el resumen de todo el gasto de los Elefantes este martes en el «Nelson Fernández»

Con balance ahora de 33 triunfos y 25 descalabros, los cienfuegueros se mantienen quintos y a cuatro juegos del líder Granma por caprichos de la combinación de resultados de los juegos de hoy. Veamos cuáles fueron esos marcadores.

Carlos Juan Viera frenó a los Alazanes

Con su séptima victoria consecutiva, novena del torneo, el tunero Carlos Juan Viera frenó hoy el empuje de los Alazanes y guió a su equipo al triunfo por 4×2 en su estadio Julio Antonio Mella.

Tras un inicio incierto de temporada, Viera se ha mostrado intransitable en sus siete últimas presentaciones y hoy lanzó para cuatro imparables en siete innings, sin carreras y con tres ponches.

Su equipo lo respaldó con ofensiva de 13 hits y destaque para Andrés Quiala, que se fue de 3-2 con una carrera impulsada.

Por su parte, Matanzas le propinó nocaut de 14×4 a los Piratas pineros en siete innings, con el tercer triunfo consecutivo de Joel Suárez. Por los yumurinos, las palmas madero en ristre para su tercer bate Jefferson Delgado, autor de dos imparables incluido jonrón en solitario.

Ahora Leñadores y Cocodrilos presentan idéntico balance de 35-23, y marchan a dos juegos de los Alazanes.

Entretanto, Sancti Spíritus sumó su décima victoria en fila al despachar 10×1 a Guantánamo, con destaque ofensivo para Frederich Cepeda, de 3-2, ambos dobles y dos remolques.

El derecho Yoen Socarrás firmó su octava sonrisa del torneo, y puso a su equipo a apenas media raya de los líderes.

Camagüey se mantuvo entre los ocho mejores al superar 6×4 a Holguín, merced a la décima victoria en el torneo para Frank Madan, primer lanzador que alcanza esa cifra, hoy además con ¡13 ponches! y llegó a 81, líder también en ese renglón.

En los restantes resultados, Villa Clara venció 7×4 a Artemisa y Ciego de Ávila 8×7 a Santiago de Cuba.

Finalmente, Industriales remontó una tempranera desventaja de seis anotaciones para derrotar 12×6 a Mayabeque con el jonrón 24 del líder Lisban Correa. Ahora Leones y Huracanes comparten la séptima y octava plazas de los puestos de clasificación.

