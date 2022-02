Béisbol Cubano: Elefantes pasan la escoba en choque no apto para cardíacos

Hit de oro de Luis Vicente Mateo en la parte baja del inning número doce decretó la barrida de los Elefantes de Cienfuegos a expensas de los Toros de Camagüey, en la continuación hoy de la 61 Serie Nacional de Béisbol.

El choque estuvo matizado por un excelente duelo de pitcheo entre los diestros Hermes González, por los locales, y José Ramón Rodríguez, por los visitantes, quienes caminaron casi toda la ruta y curiosamente ninguno tuvo decisión en el encuentro.

Hermes protagonizó otra apertura de lujo, pues en nueve entradas permitió par de carreras (impulsadas por el cuadrangular de Luis González) y ocho incogibles de los agramontinos, sin conceder boletos y recetando siete ponches.

Los Elefantes llegaron al noveno con marcador adverso de 1-2, y lograron la igualada por cohete del camarero Orlando Santos, líder ofensivo del plantel con cuatro imparables en seis turnos al bate.

Luego vendría el cachumbambé en extrainning, con cada equipo marcando una en décimo y undécimo actos.

Ya en el doce, el relevista Alex Pérez, hoy sí dominante desde el montículo, dejó en blanco a los visitantes para, minutos después anotarse el éxito con el metrallazo de Mateo. El también apagafuegos Lisander Hernández cargó con el revés.

Cienfuegos conectó once hits y otra vez pifió una vez a la defensa (ya son once errores en ocho juegos), mientras Camagüey jugaba de manera inmaculada.

Por los de casa, además de Santos, Mateo destacaba con par de imparables. Del otro lado, Luis González, Alexander Ayala y Leonel Moas pegaban par de hits.

Emboscada en el «Labra»

Los Piratas de la Isla de la Juventud vencieron hoy 1×0 y concretaron una sorprendente barrida sobre el monarca exponente, Granma.

En su feudo del parque Cristóbal Labra, los pineros contaron con joya monticular de Dorvis Navarro, quien en siete innings limitó el gasto ofensivo de los Alazanes a un sencillo para agenciarse el triunfo, en tanto Kendry Hernández tiró dos entradas inmaculadas y obtuvo su segundo salvamento del torneo.

«Nunca me di por vencido, la derrota frente a Pinar del Río no me amilanó y salí a darlo todo hoy en el terreno, gracias al apoyo de los entrenadores, quienes confiaron en mí y no los defraudé, trabajé como lo he hecho en esta etapa de preparación, había que tirar en zona de strike y eso hice, dijo el novato.

El pitcheo de los pineros amarró bien corto a la alineación granmense en este pareo particular, pues apenas le admitió una carrera en 27 entradas.

Huracanes soplan fuerte

Mientras, en su parque Nelson Fernández, el conjunto de Mayabeque se mantuvo en la cima de la tabla de posiciones al superar 3×0 a Ciego de Ávila, carreras que anotó en el tercer episodio por cuadrangular de Juan Carlos Ortiz con dos en base.

El triunfo de los Huracanes, que ahora presentan balance de 6-1, fue el segundo al aval del joven cerrador Marlon Vega, quien tiró 3.2 entradas a ritmo de dos indiscutibles y par de ponches.

Entretanto, Santiago de Cuba se mantuvo pisándole los talones a Mayabeque, al vencer hoy 5×1 a Artemisa, con la segunda sonrisa del veterano Alberto Bicet, quien apenas admitió cuatro sencillos en siete actos. Pero también destacó el cuarto salvamento del líder Luis Fonseca, que propinó tres ponches en los cuatro outs que sacó como apagafuegos.

Madero en ristre, por las Avispas, que ahora exhiben cota de 6-2, se creció Rudens Sánchez, quien se fue de 4-2 con jonrón y dos remolques.

En otra dejada al campo, Pinar del Río fulminó a Guantánamo 9×8, mientras el bronce doméstico, Las Tunas, le rompió la cadena de cuatro triunfos sucesivos a Villa Clara al salir airoso con marcador de 10×7.

En el juego nocturno del cierre, Industriales noqueó a Holguín 19×8 en siete entradas, con despliegue ofensivo de 16 hits, contados cuatro extrabases (tres dobles y un cuadrangular).

El triunfo de los Azules a la cuenta de Erick Cristhian González (1-0), mientras Enmanuel Chapman cargó con su segundo revés sin victoria de la temporada.

Fue suspendido el juego entre el subcampeón nacional Matanzas y Sancti Spíritus, pues en la nómina de los Gallos aparecieron once casos positivos al test de antígeno por Covid-19.