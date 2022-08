Béisbol Cubano: Comienza hoy Serie Nacional Sub 23

Con choques en ocho estadios del país, esta tarde dará inicio la séptima edición de la Serie Nacional de Béisbol Sub-23, certamen que presenta a Sancti Spiritus como actual monarca.

Como ya se ha dado a conocer, en esta ocasión el calendario sólo consta de quince desafíos para cada conjunto, por lo que comenzar ganando es el objetivo de todos los planteles.

De ahí que lógicamente desde las dos de la tarde de hoy subirán al box las principales cartas de triunfo de los diferentes equipos.

En el 5 de Septiembre se augura un singular duelo de zurdos, pues el local Cienfuegos, actual submonarca, ha anunciado a Abel Campos, mientras el visitante Villa Clara dependerá de Oscar Hernández.

En el resto de los compromisos fueron anunciados los siguientes abridores: Luis Miguel Vázquez (MAY) vs. Andy Quesada (MTZ), Maykol López (LTU) vs. Roberto Hernández (SSP), Enyer Fernández (GTM) vs. Wilber Reyna (SCU), Kevin Soto (CAV) vs. Carlos Pedroso (CMG), Manuel Frómeta (GRA) vs. Michel Cabrera (HOL), Dorvis Navarro (IJV) vs. Leodán Reyes (PRI) y Julio Rodríguez (LHA) vs. Manuel Murgado (ART).