Béisbol Cubano anuncia nuevos detalles sobre la Liga Élite

La Comisión Nacional de Béisbol informó hoy nuevos detalles sobre la organización de la I Liga Élite del Beisbol Cubano, cuya arrancada está prevista para el 8 de octubre venidero.

Esta es la nota distribuida por el ente beisbolero:

La preparación de la I Liga Élite del Beisbol Cubano (I LEBC) continúa adelante con la definición de los colectivos de dirección, los atletas de interés nacional y los elegidos por los mentores para completar sus nóminas.

Como fruto de análisis recientes podemos informar además que el campeón del evento representará a Cuba en la Serie del Caribe de Beisbol de Gran Caracas 2023, así como que los peloteros que integran los seis conjuntos conforman la base de las preselecciones nacionales para el venidero año, junto a los atletas contratados y otros casos puntuales.

Alexander Urquiola Hernández dirigirá Tabacaleros, Michael González Ventura a Portuarios, Armando Ferrer Ruz a Centrales, Héctor Huelga Fandiño a Ganaderos, Carlos Martí Santos a Agricultores y Héctor Hernández Martín a Cafetaleros.

La designación de Huelga al frente de Ganaderos se debe a que el espirituano Eriel Sánchez declinó por situaciones personales, como mismo hizo después el avileño Yorelvis Charles, directores de los mejores equipos de esa agrupación en la 61 Serie Nacional de Beisbol, por ese orden.

La preparación de los conjuntos está comenzando en las provincias informadas con anterioridad (Pinar del Río, Mayabeque, Matanzas, Sancti Spíritus, Granma y Holguín, respectivamente), y la conformación oficial de los equipos se dará a conocer en los primeros días de octubre durante el congresillo técnico del evento.

Además de 22 peloteros de interés nacional, los mánagers de cada equipo dispusieron de una bolsa de 25 para elegir diez y redondear sus nóminas de 32. En tres casos (Tabacaleros, Portuarios y Agricultores) apelaron a la prerrogativa de convocar a un atleta no integrante de la bolsa proveniente de los equipos de su agrupación.

Los jugadores de la bolsa no convocados en principio se mantendrán entrenando en sus territorios, pues pudieran ser llamados a filas ante lesiones, indisciplinas u otras causas, con fecha límite en la celebración del congresillo técnico.

A continuación damos a conocer las listas de 32 jugadores y los cuerpos de dirección de cada equipo…

TABACALEROS

Receptores: Jorge Yoan Rojas Martínez (PRI), Jordanys Acebal Pérez (IJV), Yasiel Agete Martínez (PRI) y Andy Cosme Oliva (ART).

Jugadores de cuadro: Luis Felipe Rivera Despaigne (IJV), Dainer Gálvez Guerra (IJV), Pedro Luis Dueñas Castillo (PRI), Juan Carlos Arencibia Echevarría (PRI), Dayán García Ortega (ART), Yasmani Viera Gracial (IJV), Luis Ángel Rojas Aguilar (IJV) y Osbel Pacheco Arrascaeta (ART).

Jardineros: Reinier León Rodríguez (PRI), Leonardo Gonzalo Urgellés González (IJV), Yaser Julio González Castro (PRI), Luis Pablo Acosta Martínez (PRI), Carlos de la Tejera Vinent (ART) y Eliseo Rojas Castellano (IJV).

Lanzadores: Bladimir Baños Chacón (PRI), Erly Casanova Callaba (PRI), Frank Luis Medina García (PRI), Jhonatan Carbó Campoalegre (IJV), Geonel Gutiérrez Jiménez (ART), Dorvis Lornet Navarro Queralta (IJV), Kendri Hernández Brown (IJV), José Ángel García Sánchez (ART), Franky Quintana Gamboa (IJV), Yunieski García Viera (ART), Manuel Murgado Peguero (ART), Leodán Manuel Reyes Lugo (PRI), Gabriel Alejandro Cantero Rodríguez (PRI) y Leonardo Alberto Ocle Bouly (PRI).

Cuerpo técnico: Alexander Urquiola Hernández (DT), Joselián Ceja Cabrera (Coach de banca), Mario Luis Valle Torres y Jorge Luis Crespo León (auxiliares), Jesús Bosmenier Rodríguez y Ricardo Leyva Rodríguez (Entrenadores de pitcheo), Jorge A. Hechevarría García (Preparador), Razel Martínez Quetglas (Médico), Jesús Bienvenido Corrales Capote (Fisioterapeuta), Reinier Acosta Cruz (Sicólogo), Ariel Iglesias Coto (Estadístico), Alberto Hernández Sánchez (CB) y Jesús Alonso Rivera (Delegado).

PORTUARIOS

Receptores: Oscar Willian Valdés Nogueira (IND), Luis Fernández Lemus (MAY) y Lázaro Ponce Oliva (IND).

Jugadores de cuadro: Yasiel Santoya Zulueta (IND), Ariel Echevarría Calvo (IND), Rafael Alejandro Fonseca Domínguez (MAY), Jorge Enrique Alomá Herrera (IND), Juan Carlos Torriente Núñez (IND), Rangel Ramos Pozo (MAY), Juan Miguel Martínez Mesa (MAY), Sandy William Menocal Mesa (IND) y Lázaro Martínez Pérez (IND).

Jardineros: Dennis Laza Spencer (MAY), Alexander Pozo Zayas (MAY), Yasniel González Vega (MAY), Yosvani Peñalver Darcourt (IND), Alberto Calderón Montero (IND), Orlando Lavandera Álvarez (MAY) y Roberto Acevedo Shelton (IND).

Lanzadores: Adrián Rajiv Sosa Cuesta (MAY), Juan Xavier Peñalver Hernández (IND), Yadián Martínez Pérez (MAY), Pavel Hernández Bruce (IND), Andy Vargas Lescaille (IND), Raymond Figueredo Cruz (IND), Mailon Cruz Serrano (MAY), Marcos Ortega del Río (IND), Erick Cristhian González Sánchez (IND), Elder Nodal Suárez (IND), Yandi Molina Barrios (IND), Mario Batista Hernández (MAY) y José Ignacio Bermúdez García (MAY).

Cuerpo técnico: Michael González Ventura (DT), Enrique Pérez Tápanez (Coach de banca), Mario Manuel Abreu Montes y Cecilio Javier Dreke Carrera (Auxiliares), José Eugenio Elósegui Sánchez y Lázaro Valle Martell (Entrenadores de pitcheo), José Luis Hernández García (Preparador físico), Yoel Estanquero Ramos (Médico), Wenceslao Veliz Pérez (Fisioterapeuta), Mayland Varela Rodríguez (Sicólogo), Carlos Luis Soler Herrera (Estadístico), Dirian Ventura Ortega (CB) y Rafael Santacruz Batista (Delegado).

CENTRALES

Receptores: Richel López Martínez (CFG), Andrys Pérez García (MTZ), Julio Enrique Miranda Manso (VCL) y Ariel Pestano Rosado (VCL).

Jugadores de cuadro: Bárbaro Erisbel Arruebarrena Escalante (MTZ), Pavel Quesada Pedroso (CFG), Yadir Orestes Mujica Díaz (MTZ), Jefferson Delgado Castañeda (MTZ), Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Yariel Duque Salgado (MTZ), Yeniet Pérez Romero (VCL), Christian Leandro Rodríguez García (VCL) y Magdiel Alfredo Gómez Ciscal (VCL).

Jardineros: Ariel Lázaro Sánchez Sánchez (MTZ), Juan Carlos López Rojas (VCL), Javier Camero Rodríguez (MTZ), Yusniel Ibáñez Aragón (CFG), Juan Miguel Soriano García (CFG), Dani J. Oramas Navarro (CFG) y Leandro Daimar Turiño Thompson (VCL).

Lanzadores: Hermes David González León (CFG), Dariel Góngora de la Torre (MTZ), Alain Sánchez Machado (VCL), Renner Rivero Estrada (MTZ), Yamichel Pérez Hernández (MTZ), Javier Mirabal Espinosa (VCL), Oscar Ernesto Hernández Horta (VCL), Pedro Manuel Castillo Pérez (VCL), Freddy Asiel Álvarez Sáez (VCL), Randy Cueto Pérez (VCL), Eriel Carrillo Suárez Lan (VCL) y Noelvis Entenza González (MTZ).

Cuerpo técnico: Armando Jesús Ferrer Ruz (DT), Luis Guillermo Jova Quey (Coach de banca), Alexis Silvino Garro Menéndez y Oscar Machado Acosta (auxiliares), Jesús Salgado Sánchez y Lázaro Garro Menéndez (Entrenadores de pitcheo), Leandro Javier Arco Abreu (Preparador), Wilfredo Medina Socorro (Médico), Tomás Valor González (Fisioterapeuta), Ernesto Fuentes Domínguez (Sicólogo), Rudisleidy Ferrer González (Estadístico), José Ramírez Rodríguez (CB) y Fermín Hernández Martí (Delegado).

GANADEROS

Receptores: Osvaldo Vázquez Torres (CAV), Yunior Ibarra Araque (SSP) y Yendry Téllez Acevedo (CMG).

Jugadores de cuadro: Yordanis Samón Matamoros (CMG), Alexander Ayala García (CMG), Raúl González Isidoria (CAV), Moisés Esquerré Valdés (SSP), Rubén Valdés Expósito (CAV), Leslie Anderson Stephens (CMG), Daviel Gómez Montero (SSP), Yunier Mendoza Alfonso (SSP) y Rodolexi Moreno González (SSP).

Jardineros: Fréderich Cepeda Cruz (SSP), Liosvany Pérez Ocampo (CAV), Leonel Moas Acevedo (CMG), Carlos A. Gómez Rodríguez (SSP), Dismanis Ortiz Lugones (SSP) y Héctor Ariel Labrada Prado (CAV).

Lanzadores: José Ramón Rodríguez Menéndez (CMG), Yuen Socarrás Suárez (SSP), Dachel Duquesne Cantero (CAV), José Eduardo Santos Escalante (SSP), Ariel Zerquera Felipe (SSP), Yander Guevara Morales (CAV), Luis Alberto Marrero Torres (CAV), Yankiel Mauri Gutiérrez (SSP), Yanielquis Duardo Rojas (SSP), Alex Guerra Garcés (SSP), Frank Madan Montejo (CMG), Rodolfo Soris Yera (CMG), Roberto Hernandez Navarro (SSP) y José Luis Braña Rojas (SSP).

Cuerpo técnico: Héctor Huelga Fandiño (DT), Isaac Antonio Martínez Dorta (Coach de banca), Rafael Muñoz Medina y Roger Poll Soler (Auxiliares), Fredy Mario Rodríguez Campo y David Pérez Luna (Entrenadores de pitcheo), Daniel García Zerquera (Preparador), Remberto Pérez Farfán (Médico), Rosel Rinack Fabal (Fisioterapeuta), Joan Concepción González (Sicólogo), Yasmani Ayón Campanioni (Estadístico), René Hernández Hernández (CB) y Yordany Rodríguez Hernández (Delegado).

AGRICULTORES

Receptores: Rafael Ramón Viñales Álvarez (LTU), Yosvani Alarcón Tardío (LTU), Gumersindo Cisneros Morán (GRA) e Iván Prieto González (GRA).

Jugadores de cuadro: Carlos Benítez Pérez (GRA), Osvaldo Abreu Sánchez (GRA), Guillermo José Avilés Difurnó (GRA), Andrés de la Cruz Matos (LTU), Yordany Alarcón Tardío (LTU), Yulián Milán Santos (GRA), Manuel Ávila Martínez (LTU), Yosvani Millán Blanco (GRA) y Denis Peña Rivero (LTU).

Jardineros: Darián Palma Fonseca (GRA), Alexquemer Sánchez Sánchez (GRA), Dailier Peña Torres (LTU), Pedro Joaquín Almeida Tamayo (GRA) y Yunieski Larduet Domínguez (LTU).

Lanzadores: Alejandro Meneses Abelleira (GRA), Leandro Francisco Martínez Figueredo (GRA), Kelbis Rodríguez Leon (GRA), Yasel Luis Labrada Goulborne (LTU), Yoel Mogena Machado (GRA), Yunier Castillo Jerez (GRA), Carlos René Santana Santiesteban (GRA), Erluis Blanco Reyes (GRA), Carlos Juan Viera Álvarez (LTU), Alberto Pablo Civil Hidalgo (LTU), César García (GRA), Miguel Paradelo Aguiar (GRA), Ángel Sánchez Pérez (LTU) y Manuel Frómeta Zequeira (GRA).

Cuerpo técnico: Carlos Manuel Martí Santos (DT), Leonardo Soto Agüero (Coach de banca), Ramón Esteban Rodríguez Rondón y Abeysi Pantoja Díaz (Auxiliares), Ciro Silvino Licea González y Luis Ernesto González Escalona (Entrenadores de pitcheo), Reynaldo Infante Millán (Preparador), Blas Hernández Almaguer (Médico), Francisco Diéguez Rivas (Fisioterapeuta), Daniubal Díaz Chacón (Sicólogo), Osmel Gutiérrez Collazo (Estadístico), Yosvani Zamora Rodríguez (CB) y Leoandis Durán Caballero (Delegado).

CAFETALEROS

Receptores: Franklin Aballe Sánchez (HOL), Yasmany Velázquez Flores (GTM) y Nelson Batista Cortina (SCU).

Jugadores de cuadro: Santiago Torres Baena (SCU), Adriel Hechevarría Sánchez (HOL), Edilse Silva La O (HOL), Dasiel Sevila Pérez (SCU), Michel Gorguet Martínez (HOL), Luis Ángel Sánchez Rodríguez (GTM), Laindel Leyva Basulto (HOL) y Marcos Fonseca Acea (SCU).

Jardineros: Yoelquis Guibert Stevens (SCU), Over Luis Cremet Plana (GTM), Jorge Luis Peña Centray (HOL), Robert Luis Delgado Bueno (GTM), Eduardo Magañas Eyis (HOL), Francisco Martínez García (SCU) y Yasiel González García (HOL).

Lanzadores: Frank Navarro Noa (GTM), Michel Cabrera Rodríguez (HOL), Wilson Paredes Céspedes (HOL), Alberto Bicet Labrada (SCU), Danny Betancourt Chacón (SCU), Yeudis Reyes Gamboa (GTM), Uberley Estévez Rodríguez (HOL), Enyer Fernández Favier (GTM), Rubén Rodríguez Fonseca (HOL), Carlos Font Mustelier (SCU), Yoendri Montero Luna (SCU), Yosmel Garcés Herrera (HOL), José Antonio Sánchez Arcia (HOL) y Wilber Reyna Lanchazo (SCU).

Cuerpo técnico: Héctor Hernández Martín (DT), Felicio García Sánchez (Coach de banca), Roinier Varona Miranda y Rey Isacc Vaillant (Auxiliares), Elisardo Guillart y Orelvis Ávila Marrero (Entrenadores de pitcheo), Alfredo Martínez Lafita (Preparador), Ramiro Pichardo Torres (Médico), Rubén Darío González Valdivia (Fisioterapeuta), Jorge Ramírez Almanza (Sicólogo), Karel Sánchez Escalona (Estadístico), Fernando Hechavarría Tornés (CB) y Guido Hernández Montero (Delegado). (Con información de JHit Online)