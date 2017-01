Béisbol Cienfuegos: otras 89 o 90 posibilidades en una final

No pocos supusieron irrepetible la cábala que sostiene a Paporo en las discusiones por el título de la Serie Nacional de Béisbol. “¿Suerte? ¿Tanto más de aché? Y para colmo, ‘luce’ ahora hasta herradura” fue una línea asumida con escepticismo entonces; sin embargo, el zurdo Leorisbel Sánchez se convirtió en el único jugador de los Elefantes de Cienfuegos con tres finales consecutivas en los clásicos criollos.

No ha sido un buen año para él: bastante malo, si no atenemos a la realidad. Incluso desde su actuación con los verdinegros. A pesar de ello, y fuera de la nómina titular de los Alazanes en los dos últimos choques de play off –según él, por una lesión en el brazo- el sureño confirmó su condición de “amuleto” para sus equipos de acogida.

“Yo nunca lo pensé y no sé qué tengo: ya usted ve, otra medalla más, comenta Leorisbel. Granma se batió y supo ganar los partidos buenos, eso nadie lo pensó… No estuve con ellos en Matanzas, pero me incorporaré para los desafíos contra los avileños. Pa´lante, aunque ellos respetan mucho a Ciego, pues siempre les han jugado fuerte”.

Imposible obviar el encontronazo de Paporo al oponerse al elenco con el cual se coronó los dos años anteriores. “Yo voy a hacer mi trabajo, insiste. Será una competencia dura; igual, todo el mundo daba como favorito a Matanzas y mira… Yo pienso que sí, este es el año de Granma. Llegará hasta un séptimo juego, un 4-3, siempre a favor de los Alazanes”.

En este enrevesado mundo de las pasiones beisboleras, tampoco pasó por alto para la afición de casa la actuación de Noelvis Entenza. Imposible no volver en el tiempo y recordar presentaciones similares del diestro palmireño en cuartos de final contra el Habana, Industriales y Pinar de Río o en aquella inolvidable semifinal de la “52” ante Villa Clara. La última vez que Entenza lució así de bien, vestía de verde y negro.

“Tú puedes publicar en primera plana que yo no olvido de donde vengo y que el 90 se lo debe todo a los Elefantes de Cienfuegos, insiste. En La Habana me dicen ‘el cienfueguero’ y a Matanzas fueron a verme amigos y aficionados de aquí, eso me alentó muchísimo. Otros, de la capital, me hicieron un cartel con un 90 azul y otro en verde y debajo pusieron un león y un elefante. Se los pedí para guardarlo y dijeron que no, para llevarlo a Ciego.

“Junto con Javier Méndez, otro constante en mi preparación ahora mismo es Iday Abreu, asegura. Me llama, yo lo llamo, me dice lo bueno y lo malo de cada una de mis salidas, yo le pregunto, en estos días antes de la final lo fui a ver a su casa… Y estando en Canadá, Adeivis Manso también me aconsejaba mucho. Cuando a mí en Industriales me dejaron hacer las cosas como las hacía con el ‘Cienfuegos’, todo cambió para mejor”.

Seguro, rápido, preciso, vacilador… Entenza levantó el play off para los granmenses e invocaron su nombre como el mesías con la tabla salvadora en la igualada. Y prendió fuego a la Ciénaga, dándoles a los Cocodrilos una dosis de su propia medicina.

“Cuando a un rival fuerte no le muestras respeto, lo sacas de concentración y esa fue mi estrategia, añade. ‘Es tu juego, tú eres un profesional’, fueron las únicas palabras de Carlos Martí. Me preparé psicológicamente y manejé la presión, me gustó el ambiente con en el estadio contrario: yo estaba en mi mejor momento, deportivo y anímico. El equipo me respondió y la comunicación con Frank Camilo es tan perfecta como la de antes con Adil Ferrán”.

Con muy poco por perder, cuando lo más importante ya está de su lado, los Alazanes tendrán en los Tigres un rival de consideración. “Ellos deben pensar lo mismo de nosotros en estos momentos”, fue la sentencia de “el Sábana”.

Con una dosis de sorpresa incuestionable en las postrimerías, llega a término la versión 56 del pasatiempo criollo. Puede que la fiesta en grande acontezca a kilómetros de aquí, pero a la fanaticada local les quedan unas 89 o 90 posibilidades de celebración.

