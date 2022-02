Beatriz, entre la armonía, trazos y colores

Si reconocemos que el arte es la forma del espíritu de la naturaleza y del hombre, y que ese espíritu se adapta, trasmite emociones y genera conocimientos, entonces la voluntad artística debe progresar en técnicas que comuniquen sentimientos e ideas. Así, más o menos piensa Beatriz Neninger Vega, una joven cienfueguera que ha insertado la plástica a su vida de manera empírica, como otras tantas que mediante esta manifestación, se acrecientan frente a los avatares de la cotidianidad.

“Según mi madre, empecé primero a pintar y después a correr. Cualquier papel que cogía en mis manos era papel que garabateaba, sobre todo en las primeras libretas escolares que tuve de niña. Desde esa edad me he sentido muy libre a la hora de dibujar, como un espacio íntimo, un refugio para mí misma”, nos dice Neninger, que hoy se desempeña como editora de una revista científica en la Universidad de Cienfuegos, oficio que disfruta, y logra desempeñar junto a su gran pasión por los colores.

La pintura siempre fue un hobby para mí, además de que he tenido al arte bastante cercano. Por eso, durante mi etapa de secundaria comencé a estudiar música en la Escuela de Arte Benny Moré. Y entonces fueron los pentagramas los que atraparon mi atención, pero sin olvidarme por completo del terreno de las acuarelas, mientras me reunía con los alumnos de plástica durante sus trabajos y performances”, nos comenta.

“Uno de los mejores consejos que me dieron aquellos amigos —aun cuando no había tomado este placer como algo serio—, fue el de asegurar mi trazo. Reafirmar las líneas suponía darles vigor, seguridad a mis creaciones, y hoy lo tengo muy en cuenta en todo cuanto hago”, dice mientras rememora algunos concursos y premios en los que participó y mereció lauros durante su etapa en la “Benny”.

Betty, como también le llaman amigos y familiares, continuó por la senda sonora y se graduó de música, en la especialidad de Canto y Dirección Coral en el nivel Elemental.

Explotar hasta el final dicho interés, opina que fue una decisión muy acertada: “Jamás me arrepentiría de ello, porque en definitiva creo que tanto la plástica como la música tienen mucho en común; son una mezcla maravillosa que logra apreciarse en todo lo que hacemos cotidianamente. La armonía, en los dos planos, para mí es esencial”, alega.

Indagando sobre su obra incipiente, supimos que uno de los primeros cuadros lo tituló justamente Armonía, versando en torno al concierto y a la fluidez melódica.

Durante los últimos tiempos he estudiado mucho las combinaciones de colores; me paso horas apreciando trabajos de corte paisajístico. Adoro esa temática junto a las piezas que abordan el surrealismo. En Cuba, por ejemplo, tengo como autores de cabecera a Flora Fong, Amelia Peláez, Zaida del Río. Y en el plano internacional, es fascinante la obra de René Magritte, quien me hace indagar, reflexionar e investigar a todas horas”, asegura.