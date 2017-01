Hace pocos d√≠as falleci√≥, a los 91 a√Īos, Zygmunt Bauman, una de las figuras esenciales del pensamiento durante los siglos XX y XXI. La prensa nacional (excepci√≥n hecha una rese√Īa informativa en el sitio Cubadebate tomada de El Espectador) ni se dio por aludida.

Si al hecho se agrega que dicho intelectual de formaci√≥n marxista, como la mayor√≠a de los fil√≥sofos contempor√°neos ‚ÄĒcon independencia de su posici√≥n ideol√≥gica, y en el caso del polaco era af√≠n a muchos de nuestros principios‚ÄĒ, no ha sido publicado por editoriales criollas a causa del bloqueo, de la no posesi√≥n del derecho de autor o del mero desconocimiento, cre√≠mos pertinente dedicarle estas escasas l√≠neas a quien observ√≥ con precisi√≥n de entom√≥logo y constancia sacerdotal el paisaje de la posmodernidad, la posverdad y este mundo ininteligible que surcamos hoy.

Asistir al acto iluminador de leer los ensayos de Bauman significa, ante todo, constatar los efectos que sobre la especie humana han dejado la modernidad, la globalización y el consumismo desenfrenado. El filósofo establece un diagrama exegético de las zonas de incertidumbre, los espacios de caos por donde transita la raza en tanto consecuencia de corrientes globales y actitudes individuales marcadas por hábitos impuestos por los resortes habilitados desde los sistemas de poder, en función de aborregarnos.

De sí cautiva su capacidad de comprender y ponerse en el punto de vista del desposeído, ese que quedó en la condición de mero elemento residual del Occidente voraz y depredador, de manera especial los Estados Unidos.

Autor del c√©lebre concepto de la ‚Äúmodernidad l√≠quida‚ÄĚ, este hace alusi√≥n tanto a nuestro inacabado proyecto de humanidad como a la fragilidad e inconstancia de los puntos de valor fijados por el hombre, a la debilidad de los nexos sociales y emocionales, la incertidumbre sobre el ma√Īana y los cambios que ha tra√≠do la globalizaci√≥n al poder del Estado-naci√≥n: ‚ÄúNi los dolores morales surgir√≠an con tanta frecuencia, ni har√≠a falta recurrir al enga√Īo de forma tan habitual si el mundo fuera menos l√≠quido, es decir, si no cambiara tan r√°pidamente, si los objetos de deseo no envejecieran en √©l tan pronto ni perdieran su encanto a una velocidad tan vertiginosa, si la vida humana (m√°s duradera que la vida de pr√°cticamente cualquier otro objeto) no tuviera que ser dividida en una serie de episodios independientes y de nuevos comienzos. Pero ese mundo no existe y las probabilidades de que los lazos interpersonales se vean exentos de las pautas consumistas (‚Ķ) son √≠nfimas‚ÄĚ.

No obstante lo acerbo de su mirada, el filósofo y sociólogo propone una salida colectiva que, en primer caso, constituye la sedimentación de un pensamiento humanista el cual, a la larga y pese a cualquier objeción, manifiesta optimismo hacia la posibilidad de futuro, sobre la base de forjar vínculos de solidaridad y entendimiento. Un abrazo entre los humanos desde la humildad, sugiere.

Atento a las pulsiones de su √©poca, el autor de 30 libros, m√°s de cien ensayos, profesor em√©rito de varias universidades del planeta y Premio Pr√≠ncipe de Asturias de Comunicaci√≥n y Humanidades opin√≥ lo siguiente sobre las redes sociales de internet: ‚Äú(‚Ķ) Puedes a√Īadir amigos y puedes borrarlos, controlas a la gente con la que te relacionas. La gente se siente un poco mejor porque la soledad es la gran amenaza en estos tiempos de individualizaci√≥n. Pero en las redes es tan f√°cil a√Īadir amigos o borrarlos que no necesitas habilidades sociales. Estas las desarrollas cuando est√°s en la calle, o vas a tu centro de trabajo, y te encuentras con gente con la que tienes que tener una interacci√≥n razonable. Ah√≠ tienes que enfrentarte a las dificultades, involucrarte en un di√°logo.

El papa Francisco, que es un gran hombre, al ser elegido dio su primera entrevista a Eugenio Scalfari, un periodista italiano que es un autoproclamado ate√≠sta. Fue una se√Īal: el di√°logo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que t√ļ. Las redes sociales no ense√Īan a dialogar porque es tan f√°cil evitar la controversia‚Ķ Mucha gente usa las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino para encerrarse en lo que llamo zonas de confort, donde el √ļnico sonido que oyen es el eco de su voz, donde lo √ļnico que ven son los reflejos de su propia cara. Son muy √ļtiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa‚ÄĚ.

Su t√©rmino de adiaforizaci√≥n, esto es la neutralizaci√≥n y banalizaci√≥n de lo √©ticamente incorrecto, lo emple√≥ al impugnar las ‚Äúorg√≠as verbales de odio an√≥nimo, cloacas virtuales de defecaci√≥n en los otros y los incomparables despliegues de insensibilidad‚ÄĚ manifiestos en la torre de marfil del internauta.