Bárbara Caridad, Baby, secretaria siempre

Ha transitado por casi cuatro décadas en el quehacer del sistema de tribunales y lo ha hecho desde una responsabilidad, quizás no muy conocida, pero sí muy importante.

Bárbara Caridad Medina Luis se desempeña como secretaria auxiliar de la Sala Civil, de lo familiar, administrativo, del trabajo y de la seguridad social del Tribunal Popular Provincial de Cienfuegos, y atesora una trayectoria de entrega al trabajo y constante superación.

Nada le imposibilita llegar temprano y cumplir su cometido. Me aseguran sus compañeros que aun cuando vive en la localidad de Pepe Rivas, es de las primeras en llegar a la sede judicial perlasureña; sin dudas, una excelente carta de presentación a lo que se une la calidad de sus acciones.

Con Bárbara Caridad dialogué recientemente y comparto sus recuerdos y propósitos: “Comencé a los 16 años de edad tratando de optar por una plaza; al retirarse una compañera pasé a ocupar el puesto de escribiente, como se llamaba en aquella época; después pasé a ser mecanógrafa (transitó por varias categorías) hasta que finalmente se cambia la estructura y asumí como secretaria del Tribunal”.

Fue secretaria judicial de la Sala Civil, una temática que dice le gusta mucho. “Creo que en otra sala no sabría trabajar”. Por decisión propia, es secretaria auxiliar, una labor que le apasiona.

“Con el paso del tiempo se aprende muchísimo. Cosas que uno en la calle no sabe, las aprende aquí. Por ejemplo, ahora mismo con el nuevo Código de las Familias he tenido que aclararle a varias personas sobre algunos temas de los que tienen una visión errónea por desconocimiento, y eso ha sido posible por mi vínculo aquí y todo lo que he podido incorporar a mi acervo”, dice.

Madre de tres hijos Bárbara equilibra su dedicación maternal con la responsabilidad que le toca. “Mis hijos prácticamente crecieron en el Tribunal; no pocas veces los tuve que traer, porque no me gusta faltar. Vengo todos los días temprano y me voy cuando toca irse”.

A su juicio, ¿qué hace falta para cumplir dignamente con las funciones de una secretaria en el Tribunal?

“Tiene que gustarle el trabajo en el Tribunal, porque a no todos le gusta; hay que ponerle corazón, como se dice. A cada proceso hay que ponerle atención; tengo compañeros jueces que vienen a consultarme a partir de mi experiencia y eso para mí es muy gratificante.

“Yo le sugiero a los estudiantes del técnico medio que se vinculen, que aprendan todo lo que puedan, estudien y profundicen mucho, porque la labor es importantísima”.

Para Baby, como la llaman, el Tribunal es su otra familia. “Quiero muchísimo a mis compañeros, pero las de la Sala Civil que han compartido una vida conmigo son como mis hermanas, han sido incondicionales ante mis problemas personales”.

¿Orgullosa de sus años en la sede judicial?

“Estoy orgullosísima y conmigo pueden contar siempre. Si cuando llegue a la edad de jubilación la salud me lo permite, pretendo continuar porque seré secretaria siempre”.