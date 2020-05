Bandec entrega más tarjetas matrices en Cienfuegos

El comercio electrónico tomó mayor velocidad en Cuba un día cualquiera de noviembre pasado, tras subirse definitivamente en la patineta informatizadora de la sociedad. Pero ya desde 2019 el empleo de tarjetas magnéticas se había extendido con premura por el territorio nacional.

En Cienfuegos, por ejemplo, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) supera la cifra de 13 mil 500 tarjetas matrices otorgadas a clientes, de ellas más de mil 400 en el mes de abril, justo cuando la noticia del estreno de tiendas virtuales en la Isla se hizo rimbombante.

Para acceder a esta opción u otras ya más antiguas, basta con tener en su mano la tarjeta matriz multibanca, la cual facilita que los representantes del sector empresarial o personas naturales se autentifiquen en el canal de pago electrónico Virtual Bandec (www.virtual.bandec.cu). A partir de esa prestación, los usuarios pueden manejar sus cuentas personales e insertarse en el llamado comercio electrónico, término que al fin rueda con alta demanda por el ciberespacio cubano.

“La entrega y asociación de tarjetas matriciales se inició en la provincia alrededor del año 2017, y fueron los trabajadores bancarios quienes comenzaron a utilizar el servicio. Al inicio la llamamos Bantel, y solo era para operar por la Banca Telefónica. Tiempo después, y con el incremento de los canales de pagos se cambió el nombre por Multibanca (…) Hasta la fecha las personas han ganado en cultura y es un servicio de mucha demanda en la actualidad”, dijo a la prensa Anay Terry Tejeda, especialista en Comunicación y Marketing de Bandec.

Hoy existen diferentes canales de pago electrónicos disponibles para las personas naturales (una vez que el cliente cuenta con la tarjeta Multibanca): la página web Kiosco BANDEC (www.kioscobandec.cu y accesible desde la navegación nacional e internacional), la Banca Telefónica con solo una llamada al 80-20-1996 y una tarifa preferencial, así como la Banca Móvil mediante la aplicación Transfermóvil o Códigos USSD (este para teléfonos no androides o no compatibles con la aplicación).

Varios servicios quedan ajustados a esa modalidad, evitando las colas en las oficinas comerciales de no pocos servicios a la población, como el pago de facturas de electricidad y telefonía, aportes a la Onat, recarga del saldo al celular, de la cuenta nauta permanente y la tarjeta propia, consultas de saldos; además, del envío de giros postales de Correos de Cuba y los llamados pagos en línea.

Otras ventajas reposan en un porcentaje de bonificación por el total de los gastos al comprar en las tiendas virtuales, así como el descuento que realiza Etecsa al pagar o recargar sus servicios a través de Transfermóvil, una aplicación que condensa en sí misma el vínculo con el banco, sin costo alguno, y sin necesidad de conectarse a los datos móviles o wifi, incluso disponible desde el lugar en que se encuentre.

De igual modo, el uso de la tarjeta matriz multibanca, potencia en particular el uso de las transferencias bancarias y disminuye el uso del manejo de efectivos y emisión de cheques bancarios.

“Yo no sabía de estas prestaciones, me lo enseñó una joven que visita la casa; las personas adultas mayores no entendemos mucho de la tecnología, pero ha sido muy bueno utilizarlo, me ha librado de grandes colas y de disponer de opciones de compra que antes no teníamos, más ahora con la Covid-19”, agrega Luisa María López Guerra, vecina del Centro Histórico de Cienfuegos.

La banca electrónica constituye un reto del sistema bancario cubano y forma parte del desarrollo del comercio electrónico en la Isla, “en el cual Bandec continúa proyectándose para incluir facilidades a partir del uso de la tarjeta magnética RED como el medio de pago, que además de lo antes mencionado, permite también el acceso a otros canales de pagos electrónicos como los cajeros automáticos”, refirió Terry Tejeda.

El futuro cubano mira hacia el comercio online y electrónico en Cuba, aspiración de nuestro Gobierno en fase progresiva de concreción. Hoy en Cienfuegos las prestaciones bancarias relacionadas con ello gozan de gran solicitud y aceptación por parte de los titulares con tarjetas magnéticas RED. Una comodidad que llegó para quedarse y ajustarse mucho más a los nuevos tiempos.