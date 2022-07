Baleado ex primer ministro japonés durante mitin electoral

El ex primer ministro japonés Shinzo Abe recibió hoy un disparo en el pecho cuando pronunciaba un discurso electoral cerca de la estación de Yamato Saidaiji, prefectura de Nara.

De acuerdo con la cadena de noticias NHK, Abe se desplomó y fue trasladado a un hospital cercano mientras sufría un paro cardiopulmonar.

Videos publicados en las redes sociales muestran el momento exacto del incidente.

New : Footage has emerge from a different angle showing the former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, being shot at from behind with an ishotgun. pic.twitter.com/tpNVQEs7Hr

— GhostOf_kyiv (@PilotJohn4) July 8, 2022