Aumentan Trabajo Comunitario estudiantes de Ciencias Médicas en Cienfuegos

La situación higiénico-epidemiológica, enfrentada por la pandemia de la Covid-19 da lugar al trabajo comunitario, actividad de las pesquisas, que integran estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos distribuidos en los ocho municipios y áreas de Salud.

Según sus residencias laboran los futuros tecnólogos y médicos de todas las carreras, quienes salen en dúos, usando caretas y nasobucos para no correr riesgos, y generalmente acompaña a los de primer año otro más aventajado en busca de casos sintomáticos respiratorios.

Deben hacerles preguntas a las personas en sus viviendas o centros de trabajo, estableciendo siempre el distanciamiento físico, e informar inmediatamente los resultados a los consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia, explica la decana, Doctora Alexis Díaz Brito.

“Visitan entre 40 y 50 viviendas, refiere, de manera que el dúo llegue a alrededor de cien lugares en el día, lo cual tienen bien registrado en las áreas de Salud y los municipios.

“Ahora incluimos a los de primer año, y con mayor intencionalidad en las explicaciones debidas, porque son estudiantes de nuevo ingreso y no tienen experiencia anterior de este tipo de pesquisa. Cada área de Salud dispone de profesores responsables del control”.

Y se ven los resultados con pacientes de riesgo que los estudiantes encuentran e informan al médico de la familia para establecer un diagnóstico a tiempo de cada caso y cerrar así la transmisión.

Trabajo Comunitario que realizan en el horario de la mañana, y muchos regresan por la tarde ante las casas cerradas, aunque en esta sesión se establece la modalidad de educación a distancia.

Una de las estudiantes de primer año de Medicina, Mariamne Gutiérrez, uniformada y protegida con el nasobuco y la careta, opina que “mantenemos los cuidados para no enfermarnos. Nuestros profesores, la familia y los vecinos de las casas visitadas están al tanto de nosotros.

“Atiendo un grupo de viviendas, y la mayoría de los moradores, personas mayores, cuando me ven saben quién soy. Me tratan bien y les recuerdo las medidas de enfrentamiento a la Covid-19 en sus hogares o en la calle. No deben quitarse nunca el nasobuco en la vía pública o ante otras personas.

“Siempre distanciándonos a más de un metro, con la protección que nos brinda Salud Pública a estudiantes y profesores. Debemos cuidarnos y mantenernos en la casa”.

La Facultad de Ciencias Médicas tiene matriculados a más de cuatro mil 150 estudiantes en las diferentes categorías.