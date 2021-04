Atentado bomba en Pakistán deja al menos cinco muertos

Los talibanes de Pakistán se atribuyeron la responsabilidad del atentado en la ciudad de Quetta

El incidente ocurrió en la ciudad de Quetta a las afueras del Hotel Serena poco antes de la llegada del embajador chino en Pakistán, Nong Rong, aparente objetivo del atentado.

De acuerdo al portavoz de la Policía de Quetta, Asad Khan, la bomba explotó antes de que llegase (el embajador). El funcionario dijo que se trató de una potente explosión: «Se usaron 40 o 50 kilos de explosivos en la detonación».

#Quetta again has been rocked by a big bomb #blast in parking of Serena hotel martyring a number of people. The govt has so far not focused on this issue seriously putting the people of this beautiful city in agony#QuettaBlast pic.twitter.com/LtDzPWCBGE

— Aftab Khan Sherpao (@AftabSherpao) April 22, 2021