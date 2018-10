Asociados de la ANCI en Cienfuegos aportan a proyecto constitucional

Incluir en la futura ley de leyes criterios y prácticas más inclusivas, tal fue la perspectiva de asociados de la Asociación Nacional de Ciegos en Cienfuegos y  trabajadores de su sede provincial, durante el debate del proyecto de constitución.

Auxiliados de la tecnología de lectores digitales, instalados en sus computadoras, o con el apoyo de familiares y amigos, los afiliados estudiaron a profundidad el texto, al cual aportaron matices diferentes, como los propuestos en el artículo 67.

Entre los cambios, Omar Gonz√°lez Mart√≠nez, sugiri√≥ adiciones a su redacci√≥n: ‚ÄúEl Estado protege a la familia, la maternidad, la paternidad, y el matrimonio, la familia como c√©lula b√°sica, y cuidado y atenci√≥n de los adultos mayores y – agregar- de las personas con discapacidad‚ÄĚ.

Seg√ļn los miembros de la ANCI aqu√≠, la obligaci√≥n del Estado y las familias de proteger y asistir a las personas con invalidez, dispuesta en el art√≠culo 74, denota, como a√ļn subyace una percepci√≥n de la discapacidad desde el modelo m√©dico-rehabilitador.

En torno a ello, Dain√© Torres Soca, reflexion√≥: ‚ÄúEn Cuba no tenemos una ley que nos respalde como discapacitados, y hasta tanto no se consiga, las cosas no se van a mejorar, como menciona ese art√≠culo m√°s adelante, en el mejoramiento de nuestra calidad de vida‚ÄĚ.

Para Alexis Sarr√≠a Gazc√≥n, expres√≥ que tambi√©n es necesario modificar el t√≠tulo 89, que dispone el derecho al consumo de servicios e informaci√≥n, pues debe ser explicitada la se√Īalizaci√≥n para la discapacidad intelectual, f√≠sica o sensorial, y el acceso a internet y otras tecnolog√≠as, concebida para invidentes.

El acceso al trabajo, contemplado en el título cuarto, sobre derechos, deberes y garantías,  suscitó diversas opiniones.

Mario Chio Alfonso estima que muchos incapacitados visuales, se retiran, pudiendo acceder a una mejor entrada económica; lo cual sería innecesario de existir plazas adecuadas a su condición, y ello evitaría tantos pagos de subsidios por invalidez parcial.

José Antonio González, Presidente de la ANCI en la provincia, aportó:“Yo siento que para acceder a un puesto de trabajo, tengo que capacitarme, entonces no me considero discapacitado, soy una persona con una discapacidad, que no es lo mismo.

‚ÄúLa discapacidad no es una enfermedad, es una condici√≥n diferente desde la que podemos seguir siendo √ļtiles al pa√≠s, al estado, a la sociedad‚ÄĚ, consider√≥ en torno a su derecho ciudadano a una puesto de trabajo conforme con sus aptitudes.

Entre los temas más examinados por los miembros de la organización discurrieron las propuestas sobre la nueva nomenclatura para los cargos de gobierno, la prolongación del mandato del Presidente de la Republica, de acuerdo con las competencias que demuestre y la elección directa por el pueblo del gobernador.

Asambleas municipales se sucederán durante todo el mes de octubre en las sedes de la ANCI; contribución de sus más de dos mil doscientos miembros, en esa aspiración de que su existencia sin barreras y plena inclusión social sean garantizadas desde la Carta Magna.