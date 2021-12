Ascienden a más de 70 los muertos por tornados en EEUU (+Fotos y Videos)

A más de 70 ascendió hoy el número de muertos tras el paso devastador de al menos una treintena de tornados por el centro y sur de Estados Unidos.

Los fenómenos climatológicos afectaron la noche del viernes los estados de Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee y Missouri, y la alerta se mantiene para el fin de semana, según los pronósticos.

Video of the what I believe to be the tornado that traveled ~200 miles. Video from my dad’s front porch between Bremen and Sacramento, Kentucky. Terrifying. pic.twitter.com/CQ7aOHk2Gs

— 🅼🅼🅼🅺 (@mitchell_knight) December 11, 2021