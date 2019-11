Asamblea XI Congreso de la UJC en Rodas: jóvenes encienden el debate

En la sesión plenaria fueron defendidos conceptos esenciales, como que la recreación ha de ser prioridad todo el año y no solo en el verano. /Foto: Juan Carlos Dorado.

La juventud del municipio cienfueguero de Rodas abordó temas medulares que afectan a la población urbana y rural durante su Asamblea XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC), en la cual no solo se debatió sobre el desarrollo económico del territorio, sino que trazó las nuevas metas de la organización para los próximos años.

Preocupaciones históricas volvieron sobre el tapete UJC: la transportación de alumnos y maestros al centro educacional mixto Owen Fundora, los desajustes de la alimentación escolar, el vaivén del silo de cemento enclavado en la cabecera municipal, la recreación en los consejos populares, las tarifas del servicio wifi y el crecimiento de filas de la organización política.

Cada una de ellas fueron tramitadas con vehemencia por parte de los delegados… “Hace dos meses que los cárnicos que llegan a la escuela hay que botarlos inmediatamente, porque no están aptos para el consumo humano. ¿Así estamos pensando como país? ¿Quién carga con esas pérdidas económicas? Tenemos viandas y granos para la alimentación escolar, pero con eso solo no se cumple la dieta balanceada propuesta por el Ministerio de Educación.

” (…) Por otra parte, el transporte de los maestros y alumnos no tiene estabilidad, cuando pasa en la mañana no pasa por la tarde, o viceversa. Así no hay concentración en el trabajo, se pierde la motivación y, además, los turnos de clases”, resaltó el militante Yoel Jiménez, jefe de la Enseñanza Preuniversitaria en el centro mixto Owen Fundora Valdivia, de la localidad de Turquino.

Sobre los señalamientos, Matilde González Arvelo, directora municipal de Educación en Rodas, explicó que a partir de la contingencia energética los cárnicos llegan al territorio en horario nocturno y cuando se distribuyen a las escuelas al día siguiente ya tienen fetidez.

“Situación que se ha analizado con los organismos correspondientes y en el último mes se ha sustituido esa carga proteica con embutidos (…) Lo del transporte también ha sido una preocupación nuestra. Está establecido que la escuela tenga un ómnibus asignado, pero como hay déficit de medios y combustible no se puede cumplir. Reconocemos que ello afecta el proceso docente…”, agregó la directiva.

Otras de las temáticas abordadas sobre el sector educacional, uno de los más debatidos, estuvieron relacionadas con la escasez de literatura infantil en las bibliotecas de las escuelas primarias del territorio, el desarrollo de proyectos comunitarios en el tercer perfeccionamiento de la educación cubana, así como la creación de círculos infantiles en zonas rurales.

Hacia el interior de la organización, los militantes mostraron interés en perfeccionar la preparación de los cuadros y en profundizar las acciones para ingresar más jóvenes a las filas del Partido como proceso lógico de continuidad, pues hasta la fecha solo el 27 por ciento de la militancia juvenil del territorio ingresa a la vanguardia de los revolucionarios cubanos una vez arriban a la edad límite en la UJC.

Historia y ofertas culturales

El estudio de la historia de Cuba y también la local fue otro tópico ampliamente examinado durante las sesiones de trabajo de la Asamblea XI Congreso de la UJC en Rodas, porque “conocer la historia es defender la Patria, es amar el terruño donde uno nació”, dijo una de las delegadas.

Hubo quienes se refirieron a que, a pesar de no pocas y positivas experiencias, no siempre ni en todas partes la programación cultural toma en cuenta los gustos y necesidades de los jóvenes, y que lugares abundan todavía, donde lo que encuentran y consumen nada tiene que ver con los valores y actitudes que nuestra sociedad alienta y defiende.

Durante la Asamblea XI Congreso fue ratificado el secretariado municipal y contó con la participación de las autoridades del Gobierno y el Partido en la provincia. Un intercambio que marcó el compromiso de ser protagonistas en la construcción del futuro cubano.

Periodista graduada en la Universidad Marta Abreu de Las Villas.