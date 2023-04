Asamblea Nacional del Poder Popular: X legislatura, compromiso con Cuba

El venidero 19 de abril será constituida la X legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Iniciará así un nuevo período de cinco años, en el cual los 470 diputados electos en la jornada del 26 de marzo tendrán la alta responsabilidad de representar los intereses del pueblo.

Ni más ni menos, representarán a la sociedad en su conjunto y no a un determinado territorio, aunque desde ellos se formularon las propuestas, se aprobaron las candidaturas y se produjo la elección.

Aunque se ha hecho saber, no es ocioso compartir el hecho de que los diputados tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener vínculo con sus electores, atender sus planteamientos, sugerencias, críticas y explicarles la política del Estado. Asimismo, rendirán cuenta del cumplimiento de sus funciones como tal, según lo establecido en la ley.

Lo ha dicho el propio Presidente de la República, diputado también, y son líneas de acción a no perder de vista: La Asamblea Nacional debe cambiar su sistema de trabajo para facilitar el intercambio con las personas y avanzar en la agenda legislativa.

No extraña, entonces, que se identifiquen como prioridades del gobierno superar la crisis económica, impulsar el ejercicio legislativo y dar continuidad a las demandas de la población. “No hay solución para todos, pero algunas sí tienen solución”, afirmó Díaz-Canel en su intervención, luego de ejercer el voto en la ciudad de Santa Clara.

Valga significar también que la condición de diputado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos. Durante el tiempo que empleen en el desempeño efectivo de sus funciones, los diputados perciben la misma remuneración de su centro de trabajo y mantienen el vínculo con este, a los efectos pertinentes. Así lo plasma el artículo 115 de la Constitución de la República y así resulta en la realidad.

Otro elemento a no perder de vista es que la condición de diputado no es inamovible,pues les puede ser revocado su mandato en cualquier momento, en la forma, por las causas y según los procedimientos establecidos en la ley. De igual forma, el diputado coordina sus funciones como tal con sus responsabilidades y tareas habituales; de manera que no haya interferencias y pueda asumirlas sin dificultades de ningún tipo; en tanto, la Asamblea Nacional del Poder Popular adopta las medidas que garanticen la adecuada vinculación de los diputados con sus electores y con los órganos locales del Poder Popular en el territorio donde fueron elegidos.

Diversa, como lo es la Cuba actual, resultará la X legislatura del máximo órgano de Poder del Estado, a constituirse el 19 de abril, una fecha histórica para la Patria.

Jóvenes, mujeres, trabajadores estatales y no estatales están representados en los 470 diputados, representantes genuinos del pueblo y lo que es importante, además: Dignos representantes de ese pueblo que en las urnas, dio una nueva victoria por una Cuba mejor y posible.