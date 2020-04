Asamblea General apoya llamado a más cooperación

La Asamblea General de la ONU apoya hoy el llamado mundial a una mayor cooperación internacional para enfrentar la pandemia de Covid-19 y garantizar el acceso global a medicamentos, vacunas y equipos médicos.

Tras cumplirse el nuevo procedimiento establecido para estos casos, se aprobó la víspera una resolución (74/247) presentada a la Asamblea por la misión de México ante Naciones Unidas y copatrocinada por 164 países, incluidos 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

The world came together”virtually” tonight by adopting resolution 74/247 to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to deal with COVID-19. It has been an honor for Mexico 🇲🇽 to lead this effort along with 179 co-sponsoring countries #UNitedAgainstCOVID19 pic.twitter.com/GdAFarAViD

— Misión de México ONU (@MexOnu) April 21, 2020