Arranca Campeonato de Voleibol de Clubes de Asia 2023 en provincia vietnamita

El Campeonato Asiático de Clubes de Voleibol Femenino 2023 comenzó el 25 de abril en la provincia norteña vietnamita de Vinh Phuc.

El torneo reúne a nueve equipos del anfitrión Vietnam, Irán, Japón, Taiwán (China), Kazajstán, Tailandia, China, Mongolia y Hong Kong (China).

Los equipos participantes se dividen en dos grupos en formato de todos contra todos. En base a los resultados de la fase de grupos, los equipos competirán del primero al cuarto y del quinto al noveno lugar.

Aparte del primer, segundo y tercer premio por equipos, la junta organizadora premiará a los jugadores destacados con ocho títulos. Además, el equipo ganador representará a Asia en el Campeonato Mundial 2023 en China.

Después de la ceremonia de apertura, el equipo vietnamita tuvo su primer partido con Irán. Anteriormente, Khuvsgul Erchim de Mongolia perdió 0-3 ante Liaoning Donghuac de China y Altay de KaszakKaszak ganó sobre Diamond Food Fine de Tailandia.

El campeonato se realiza del 25 de abril al 2 de mayo de 2023 y se transmite en vivo por los canales ON Sports News, ON Sports y ON Plus de VTVcab.

Tomado de Agencia Vietnamita de Noticias