Arqueras de Cienfuegos por retener la corona

El año anterior el tiro con arco de Cienfuegos ratificó su condición de potencia, al comandar las acciones en los Juegos Escolares con acumulado de 65,96 puntos, gracias en gran medida a la cosecha de seis títulos, tres medallas de plata y dos de bronce. Los juveniles, por su parte, mantuvieron el tercer lugar del país, al no efectuarse su campeonato nacional.

Luego del tremendo resultado, las arqueras cienfuegueras encaran la preparación con renovados bríos, con una matrícula donde destacan varias medallistas en citas precedentes.

“El grupo está trabajando muy fuerte, sobre todo muy concienciadas en el objetivo, pues el caso no es llegar, sino mantenerse», nos dice el experimentado entrenador Gerardo Quiñones Ferreyra, toda una institución de la disciplina en nuestro país.

El profe Quiñones agrega que “es una matrícula excelente y existe mucha competencia entre las muchachas, algo que aprovechamos al máximo, ya que utilizamos esos deseos de superación en justas que organizamos internamente, y que están dando resultados satisfactorios”.

El accionar competitivo está a las puertas, pues del 17 al 22 de abril Sancti Spíritus acogerá el campeonato nacional juvenil. Luego, en el mes de mayo, se llevará a cabo el Torneo Élite de primera categoría, certamen para el cual ha sido invitada María Fernanda Aladro Camejo, la actual reina del tiro con arco escolar.

“En el juvenil, si todo marcha como hasta ahora, debemos estar entre los cuatro primeros, aunque las chicas se han trazado el propósito de ir por el lugar de honor”, expresa el profesor.

Odania Camejo, gloria deportiva del territorio, opina que “esta es una categoría que no compite desde hace años, debido a la Covid y luego a que no fue convocada en 2022. Eso sin dudas hace que los pronósticos sean reservados, pero todos estamos en igualdad de condiciones y aquí hay varias atletas que han ocupado podios en niveles precedentes”.

“En cuanto al Torneo Élite, comenta Quiñones, María Fernanda tendrá la posibilidad de medirse con lo mejor del tiro con arco en Cuba, y eso de por sí ya es una experiencia única para su corta edad. Confiamos en sus potencialidades y nos reconforta que la hayan invitado”.

Su madre Odania no puede ocultar la emoción. “Es un orgullo inmenso. Ella tiene que ser consciente que allí no tiene presión competitiva, no le exigiremos resultados, pues el mejor regalo es que va a codearse con los mejores arqueros de Cuba, y debe aprovechar esa tremenda oportunidad”.

María Fernanda no va a «pasear»

La niña lo asume como un nuevo reto. “Ser la única atleta escolar invitada a ese evento es una tremenda responsabilidad, así que tampoco pienso ir a ‘pasear’, sino a ser consecuente con esa invitación. Este año he comenzado la preparación con molestias debido a una lesión, pero eso no ha impedido que entrene todos los días. En 2022 sabía que había expectativas conmigo, pero luego del resultado en los Juegos Escolares ahora soy consciente de que todos esperan más, y por eso el listón debe ser superado”.

El movimiento de activistas del Inder es tan añejo como el mismo organismo deportivo. Y en este lugar se aprecia un ejemplo digno de imitar, pues Yosbel González es pieza fundamental en los resultados de la disciplina.

“Si yo digo Yosbel González muchos no sabrán de quién se trata, pero si menciono al ‘Maza’, toda la familia del tiro con arco dirá presente, pues es conocido y reconocido a lo largo y ancho del país. Es un hombre entregado por completo a nuestro deporte, incluso con ayudas monetarias cuando hace falta. Participa en las preparaciones, y varios de los títulos de los arqueros cienfuegueros se deben a su trabajo. Para él no hay nada imposible, y aquí no sabríamos, de verdad, qué hacer si nos faltara”, cuenta Quiñones.

Odania agrega que “es mi brazo derecho, mi sostén constante. Se encarga de toda la parte de armería, de las reparaciones, de la logística. Recuerda que este es un deporte muy costoso y que durante años nos enfrentamos a todo tipo de limitantes con los implementos, los arcos, las flechas, los parapetos. Pero tenemos al ‘Maza’, que hace literalmente magia para que no que se detenga la preparación. Y tiene mucho conocimiento, así que es un entrenador más. Considero que el movimiento de activistas tiene que ser más reconocido, pues héroes anónimos como él deben salir a la luz”.

Con una humildad enorme, Yosbel accedió a conversar con nosotros, no sin antes tratar de evitarlo a toda costa.

“Esta es mi vida. Hago todo lo que tenga que hacer por el bien de este deporte. Y seguiré haciéndolo. Lo único que deseo es que el tiro con arco de Cienfuegos siga cosechando éxitos”.

Sin dudas, la categoría escolar constituye el actual plato fuerte, pues tres de las arqueras del grupo son las actuales monarcas del país.

María Fernanda habla en nombre de sus compañeras. “Vamos por retener la corona, sin duda alguna. Y en mi caso personal, me propongo superar la actuación. El año anterior fueron cinco de oro, tres de plata y una de bronce. Ahora voy por las nueve de oro, y mejorar mis propios récords nacionales”.