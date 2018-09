Arqueología de la basura doméstica

En un paneo por los alrededores de mi edificio, el 18 plantas No. 15, que se alza “majestuoso” a la entrada de la ciudad, usted puede encontrar los más diversos objetos, esos que describen la vida de los inquilinos: condones, almohadillas sanitarias usadas, latas, botellas, pomos, estuches de perros calientes, envoltorios de picadillo de los que aparecen y desaparecen del mercado, nylons, bolsas de leche, yogurt, soyur y jabitas del mismo material, muchas, montones, que vuelan como palomas y se “posan” en los rincones, las que por cierto, no son biodegradables.

Es domingo en la mañana, y un 5 por ciento de los vecinos ha bajado desde los pisos altos y los bajos a limpiar las áreas que un día fueron verdes y hoy se tornan multicolores por el pulular de la basura lanzada. A mis manos ha venido a parar un slip de salario donde se muestran los nombres y apellidos de su dueño, carné de identidad, número de expediente laboral y su centro de trabajo, ¡cuántos datos aportadores!, los que debieran ser privados y a alguien no le importó “lanzarlos” por la ventana.

Y ahora no podemos acusar a Comunales, porque todos los benditos días viene el camión a recoger los desechos al supiadero, que no está al descubierto como tantas veces, desde esta misma página, criticara. No, ahora allí hay tres contenedores plásticos con sus tapas, esas que nadie se molesta en manipular para que su contenido no esté expuesto. Y abundan los inconscientes, quienes ni se molestan en echar su basura dentro y la dejan tirada a merced del aire, los animales, el sol, la lluvia…

¿Será que acaso no desean vivir en una sociedad organizada? ¿No quieren una ciudad limpia? ¿No les preocupan las enfermedades y sus vectores? ¿Quién se encarga en casa de depositar, en la mañana o la noche, la basura que se genera en el hogar? Hasta se me antoja que se incluya en el contenido de Educación Cívica, asignatura impartida en la Enseñanza Primaria, para que los niños aprendan, desde pequeños, a no lanzar los papeles de caramelos y galleticas, ni escupir desde los balcones.

El elevador es sitio de concurrencia y en él participamos de comentarios que bien podrían ser material para escribir hasta una novela. En mis elucubraciones para tratar de educar a los vecinos en la cultura de la higiene comunal, he pensado en grabar charlas educativas y que se escuchen todo el santo día, de la madrugada a la noche en el ascensor. “Por favor, no arroje basura por los balcones, ventanas y patinejos. Acumule los desechos y colóquelos en los contenedores azules ubicados dentro del supiadero. Puede hacerlo en la mañana, cuando salga para el trabajo o en la noche, después de comida”. Estaría dispuesta a donar una “maletica reguetonera”, pues sería muy útil aprovechar la escalada o bajada para interiorizar en el asunto de marras, y como un bichito o un chip implantarlo en el subconsciente de los inconscientes.

Y no por gusto entrecomillo el adjetivo de majestuoso cuando me refiero al 18 Plantas No. 15, de Pastorita, porque lo que otrora era un inmueble limpio y reluciente, se ha convertido en un lugar sucio, pestilente y rodeado de desechos. Por las escaleras de acceso a la planta baja, que se encuentra a determinada altura sobre un sótano (lleno a tope de aguas sucias y heces), lanzan aguas blancas, azules y negras, y hasta se ha implantado la costumbre de abrir un paraguas para no ser “entripado”, mojado o salpicado al salir o entrar. La no funcionabilidad por el deterioro de las instalaciones hidrosanitarias, entiéndase tuberías de metal que ya sobrepasaron su tiempo de vida útil, los vecinos han instalado tubos en los balcones donde colocan lavadoras, baldean los pisos, y hasta alivian los tanques al llenarse.

Y así luce, desvencijada, sucia y pestilente esa torre que preside la entrada de la ciudad, la misma que mostraba en sus años de esplendor un cartel lumínico y patriótico que un ciclón arrancó de cuajo y nunca más se recuperó, a pesar de las fases en que debería restablecerse. Pero ¡ay, vecino!, y no va a modo de lamento sino de grito, uno de ¡basta de ensuciar y afear el entorno!, ese mismo al que regresamos cada tarde tras una jornada de trabajo a descansar en el hogar. Y la culpa no es de la ama de casa que cocina, lava o limpia en esta sociedad patriarcal, la culpa, la maldita culpa, es de todos.