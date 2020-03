Armando Sáez Chávez: “El periodismo es un reto de todos los días”

Treinta y tres años en el periodismo todavía pulsan la realidad de Cienfuegos. En la mañana, desde la comodidad de su casa, Armando Sáez Chávez escribe una de esas historias que regala a los lectores en las ediciones digital e impresa del periódico 5 de Septiembre, en compañía de sus mascotas y entre sorbos de café.

“Siempre hay algo que hacer”, sentencia antes de disponerse a esta entrevista que él, reclama, sea una conversación de colegas.

¿Qué sientes al dedicar gran parte de la vida al ejercicio reporteril?

“Estoy en parte complacido e insatisfecho. La profesión nuestra le debe a ella palabras, ideas, frases que quedan en el tintero y nunca puedes expresar. Pero incluso así, la he disfrutado durante más de tres décadas, porque cada día impone nuevos desafíos. Uno se acuesta, pasa balance a lo realizado, y encuentra la satisfacción de haber hecho algo por el periodismo”.

Aunque el universo de las noticias parece ahora rendido a sus pies, los caminos hacia este fueron fortuitos y anclados al amor de su esposa María Elena, su Mari de un montón de años.

“Soy periodista gracias a ella”, asegura. “Era entonces subdirector docente de un preuniversitario del municipio de Santo Domingo, en Villa Clara, mientras que Mari cursaba la carrera de Licenciatura en Economía en la Universidad de Cienfuegos.

“Al concluir sus estudios debía cumplir aquí la etapa del servicio social y decidimos que yo me trasladara hasta acá. Pensé continuar mi trabajo como profesor, pero las escuelas al campo estaban muy distantes. En aquella circunstancia, Mari se encontró, por casualidad, con el destacado periodista cienfueguero Reinaldo Rodríguez, quien le comentó sobre la existencia de plazas vacantes en el diario.

“Tras esa conversación, me llamaron; tuve una entrevista y pasé a formar parte del ‘5’. Para mí —dice— se trataba de un mundo totalmente desconocido. Había incursionado en ámbitos similares, en talleres literarios; escrito cuentos y obras de teatro. Tenía dominio a la hora de redactar, pero ignoraba las cuestiones técnicas de los géneros periodísticos”.

El 20 de abril de 1987, las páginas del joven periódico de Cienfuegos se abrieron a la creatividad y las ganas de Armando, quien pasó a atender los temas culturales. “Fue un bautizo de fuego”, recuerda. “El mismo día comenzaba la Jornada de la Cultura en la ciudad y tuve que salir para la calle, entrevistar, escribir trabajos, desprovisto de conocimientos sobre esta profesión. Ese batallar, al final, me aportó cierto oficio, algunas herramientas, además de contar con el auxilio de muchos compañeros. Debo mencionar a Ramón Barreras Ferrán, que, junto a otros, me apoyó en los inicios de tan difícil aventura”.

Cinco años después asumes la dirección de la Radio en Cienfuegos y de la emisora Radio Ciudad del Mar (RCM). Aparecen, entonces, programas de notable relevancia, muchos de los cuales permanecen hasta la actualidad. Cuéntanos un poco de esa etapa.

“Fue una tarea orientada por el Partido y debí asumirla desde el punto de vista político, pese a no estar preparado para ella. No solo consistía en la dirección de la radio provincial, sino en la construcción de un nuevo local para la emisora. Era mayo de 1992, el Período Especial arreciaba y, dentro del sistema de medios, la radio adquiría el mayor protagonismo.

“En aquel momento, aproximadamente el 17 por ciento de la programación se dedicaba a segmentos informativos; el resto, a musicales y otros disímiles espacios. De ahí que decidiéramos crear nuevos programas de corte periodístico y ampliar los ya establecidos. Así surgieron los emblemáticos El Triángulo de la confianza, La prensa ante el micrófono y la Revista Strike. También se extendió la duración de los noticieros; diseñamos nuevos suplementos e instauramos las cabinas de radio en los municipios a través de corresponsales.

“Hubo otro dinamismo, tanto que, en 1996, los espacios informativos representaban el 45 por ciento de la programación. Ello se hizo en medio de una situación económica desfavorable: apagones terribles de hasta 19 horas, la planta eléctrica agotada y el encargo de llevar a cabo una inversión de envergadura. En tales condiciones ejecutamos, dentro de un viejo inmueble patrimonial, el proyecto de la emisora —la que hoy conocemos los cienfuegueros—, que funcionarios del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) llegaron a considerar el palacio de la radio en el país”.

Tras la inauguración de RCM retornas al 5 de Septiembre y comienzas a atender sectores que marcan tu ejercicio periodístico: la agricultura y la zafra azucarera. ¿Cómo escribir de lo mismo durante más de dos décadas sin que deje de ser interesante?

“Lo fundamental de ambos sectores radica en la composición de los obreros y en los testimonios que guardan. Cada uno de esos trabajadores tiene una historia de vida diferente. No obstante, debo ingeniar para no repetirme, pues la siembra, cosecha, distribución y comercialización de la papa, por ejemplo, ocurre todos los años. La información es similar; cambian los hombres, el contexto y uno precisa explorar las interioridades humanas para tratar de darle un enfoque distinto a los hechos y romper la monotonía.

“Ahora, resulta difícil; hay que pensar mucho. Por ello sostengo que el periodismo es un reto de todos los días. Las ideas a veces nos desvelan en las noches al discurrir sobre qué escribiremos mañana, qué tipo de producto comunicativo le ofreceremos a nuestros lectores”.

A lo largo de su trayectoria, Armando acumula medallas, distinciones y premios que enaltecen su labor profesional. De 2005 a 2012 ejerció como corresponsal del periódico Granma, aunque para él las páginas del “5” —dice— “son el oasis, donde entrego mis mejores iniciativas e inteligencia; la cuna para la criatura que uno va gestando: el trabajo periodístico que saldrá a la luz pública”.

Tales razones sobraron para otorgarle, este 2020, el Premio Antonio Hurtado del Valle por la Obra de la Vida, que concede anualmente la filial de la Unión Nacional de Periodistas de Cuba (Upec) en Cienfuegos.

¿Qué ha sido el periodismo para Armando, para su esposa y sus hijos? ¿Cómo lo defines?

“Lo hemos disfrutado mucho, pero supone un sacrificio. No tiene hora, no tiene días, y en ocasiones los proyectos familiares se rompen por un compromiso de trabajo o una cobertura inesperada. Por tanto, mi familia ha pagado una cuota enorme por lo que he hecho. Sin embargo, el periodismo es eso: un servicio público, casi un sacerdocio. No puedes mirar que lo haces por un salario ni por un reconocimiento, sino porque te complace realizar una obra de bien para todos”.

